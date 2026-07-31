Muere Franco Baresi, leyenda del fútbol italiano y capitán histórico del AC Milan, a los 66 años

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Franco Baresi, leyenda del fútbol italiano e histórico capitán del AC Milan murió este viernes 31 de julio a los 66 años. Considerado uno de los mejores defensores de todos los tiempos, el exfutbolista construyó una carrera de 20 temporadas en el club rossonero, con el que ganó seis títulos de la Serie A y tres Copas de Europa, además de levantar el Mundial de España 1982 con la selección italiana.

La noticia fue confirmada por el club italiano mediante un comunicado difundido en sus redes sociales. Si bien el escrito no detalló la causa del fallecimiento, diversos medios italianos señalaron que Baresi afrontaba problemas de salud desde el año pasado, cuando fue sometido a una intervención por un nódulo pulmonar.

AC Milan despide a Franco Baresi con un emotivo homenaje

El AC Milan confirmó el deceso del recordado futbolista mediante una emotiva publicación en su cuenta oficial de Instagram. Junto a una imagen del exdefensor con la frase "6 PER SEMPRE CAPITANO", el club rindió homenaje a quien fue su capitán y uno de los máximos símbolos de su historia.

"Hay personas que nunca nos dejan. Hay personas capaces de desafiar el tiempo. Hay personas que siempre serán parte de nosotros", se lee en el mensaje de la institución italiana.

Comunicado del AC Milan. Captura: Instagram

El conjunto 'rossonero' cerró el comunicado despidiéndose de su histórica leyenda con una frase que resume el vínculo entre ambas partes: "Por siempre, nuestro capitán", en alusión al dorsal número 6 que el club retiró tras su retiro como reconocimiento a su trayectoria.

¿Quién fue Franco Baresi?

Franco Baresi desarrolló toda su carrera profesional en el AC Milan, club con el que debutó en 1977 y disputó más de 700 partidos oficiales antes de retirarse en 1997. Durante ese período conquistó seis títulos de la Serie A, tres Copas de Europa, además de múltiples trofeos nacionales e internacionales.

Con la selección italiana también dejó una huella imborrable. Integró el plantel que conquistó el Mundial de España 1982, aunque su consagración como referente de la 'Azzurra' llegó años después, cuando fue capitán del equipo que alcanzó la final del Mundial de Estados Unidos 1994, donde Italia cayó ante Brasil en la tanda de penales.

Su elegancia para anticipar, liderazgo y capacidad táctica hicieron que fuera considerado por especialistas y exjugadores como uno de los mejores defensores de todos los tiempos.