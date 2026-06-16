Confirmado | El próximo y último feriado de junio en Perú generará un fin de semana largo, ¿cuándo será y qué se celebrará?

El calendario de los próximos meses incluye el Día de la Fuerza Aérea, Fiestas Patrias, entre otras celebraciones. | Foto: Andina/Composición LR

El calendario de los próximos meses incluye el Día de la Fuerza Aérea, Fiestas Patrias, entre otras celebraciones. | Foto: Andina/Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Junio todavía guarda una fecha esperada por miles de trabajadores y familias peruanas. El próximo lunes 29 de junio será feriado nacional por la celebración del Día de San Pedro y San Pablo, una festividad religiosa incluida en el calendario oficial del país.

Al caer en lunes, esta jornada dará lugar a un fin de semana largo de tres días, que abarcará el sábado 27, domingo 28 y lunes 29 de junio, y será el último descanso largo del mes antes de las celebraciones por Fiestas Patrias.

TE RECOMENDAMOS KEIKO LE GANA A SÁNCHEZ Y ALFREDO TORRES ACLARA TODO EN VIVO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Cuándo será el próximo feriado de junio en Perú?

De acuerdo con el calendario oficial de feriados publicado por el Estado peruano, el 29 de junio del 2026 corresponde al feriado nacional por el Día de San Pedro y San Pablo. La fecha aplica tanto para trabajadores del sector público como para los del privado, conforme a la legislación vigente.

Este descanso permitirá a muchas personas disfrutar de un fin de semana extendido, especialmente a quienes no laboran los sábados ni domingos.

¿Qué se celebra el 29 de junio?

La fecha conmemora a San Pedro y San Pablo, dos de las figuras más importantes del cristianismo y considerados pilares de la Iglesia Católica. La tradición señala que ambos apóstoles fueron martirizados durante el siglo I en Roma, motivo por el cual son recordados cada 29 de junio.

En Perú, la celebración tiene especial relevancia en las zonas costeras y comunidades pesqueras, donde San Pedro es reconocido como patrono de los pescadores. Durante esta jornada suelen realizarse procesiones, actividades religiosas y festividades populares en distintas regiones del país.

¿Qué otros feriados quedan en 2026?

Tras el feriado de San Pedro y San Pablo, el calendario nacional contempla fechas como el 23 de julio (Día de la Fuerza Aérea del Perú) y las celebraciones por Fiestas Patrias del 28 y 29 de julio, además de otros descansos oficiales durante el segundo semestre del año.

Fecha Feriado Tipo Jueves 23 de julio Día de la Fuerza Aérea del Perú Feriado nacional Lunes 28 y martes 29 de julio Fiestas Patrias Feriado nacional Jueves 6 de agosto Batalla de Junín Feriado nacional Domingo 30 de agosto Santa Rosa de Lima Feriado nacional Jueves 8 de octubre Combate de Angamos Feriado nacional Domingo 1 de noviembre Día de Todos los Santos Feriado nacional Martes 8 de diciembre Inmaculada Concepción Feriado nacional Miércoles 9 de diciembre Batalla de Ayacucho Feriado nacional Viernes 25 de diciembre Navidad Feriado nacional



