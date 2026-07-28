Video de avalancha en laguna Humantay enciende alarmas: Inaigem pide evaluar riesgos para proteger a turistas

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Una avalancha de hielo y nieve registrada en los alrededores de la laguna Humantay, en la región Cusco, encendió las alertas luego de que un video del momento comenzara a difundirse en redes sociales. En las imágenes se observa el desprendimiento de una gran masa desde el nevado mientras un grupo de turistas recorría este popular lugar. Aunque no se reportaron personas heridas ni víctimas, el episodio reavivó la preocupación por los riesgos naturales presentes en la zona.

Tras la difusión del registro, el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem) informó que las autoridades competentes deberían impulsar una Evaluación de Riesgos (EVAR) para la laguna Humantay. El organismo considera que este estudio permitirá definir medidas de prevención, rutas de evacuación y acciones orientadas a reducir el peligro para los visitantes y la población que desarrolla actividades turísticas en el lugar.

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¿Qué advirtió el Inaigem tras la difusión del video de la avalancha en la laguna Humantay?

Víctor Bustinza Urviola, jefe de la oficina descentralizada del Inaigem en Cusco, señaló que primero corresponde confirmar la fecha exacta en que ocurrió el desprendimiento registrado en el video, debido a que existen dudas sobre si el hecho ocurrió recientemente o en una fecha anterior. No obstante, precisó que la institución ya realizó estudios técnicos en la zona para identificar posibles escenarios de peligro relacionados con desprendimientos de roca y hielo.

El especialista explicó que este tipo de eventos puede presentarse con mayor frecuencia debido al retroceso glaciar asociado al cambio climático. Indicó que durante la temporada de estiaje aumenta la radiación solar, lo que acelera el derretimiento del hielo que permanece en las grietas del nevado. Este proceso debilita las paredes de roca y hielo, favoreciendo la ocurrencia de avalanchas. Como parte de las investigaciones, el Inaigem también efectuó una batimetría de la laguna Humantay, la cual determinó que almacena aproximadamente 500 mil metros cúbicos de agua y alcanza una profundidad cercana a los 20 metros.

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Además, el Inaigem advirtió que el retroceso glaciar por el cambio climático aumentará la frecuencia de estos eventos, lo que representa un peligro para los servicios turísticos en la zona.

Inaigem recomienda evaluación de riesgos y un sistema de alerta para la laguna Humantay

Ante este escenario, el Inaigem reiteró que corresponde a la Municipalidad Distrital de Mollepata, la Municipalidad Provincial de Anta y al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) del Gobierno Regional del Cusco promover una Evaluación de Riesgos (EVAR). Según la institución, este instrumento permitirá establecer el nivel de riesgo existente y diseñar un plan de respuesta para actuar con rapidez frente a una eventual emergencia.

El organismo advirtió que uno de los sectores más expuestos sería Soraypampa, donde funcionan hoteles, campamentos, domos y otros servicios turísticos que reciben diariamente a numerosos visitantes. Asimismo, remarcó que la laguna Humantay aún no cuenta con un Sistema de Alerta Temprana, una herramienta que considera necesaria para fortalecer la prevención y facilitar una evacuación inmediata en caso de una nueva avalancha. Mientras tanto, el Inaigem indicó que, por el momento, ha identificado la existencia de un peligro potencial, por lo que insiste en la adopción de medidas preventivas para proteger a quienes llegan a este atractivo natural.