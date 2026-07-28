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Feriados de agosto 2026 en Perú: estos son los próximos feriados y días no laborables confirmados

Agosto de 2026 tendrá dos feriados nacionales y días no laborables en algunas regiones del Perú. Revisa las fechas confirmadas y conoce la diferencia entre ambas modalidades.

Calendario de feriados y días no laborables en agosto de 2026
Calendario de feriados y días no laborables en agosto de 2026 | Foto: composición LR
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Después del feriado largo por Fiestas Patrias, el calendario oficial contempla nuevas fechas de descanso durante agosto de 2026. Además de dos feriados nacionales que alcanzan a trabajadores de los sectores público y privado, algunas regiones del país contarán con días no laborables debido a conmemoraciones de carácter local.

Si planeas un viaje, una escapada o simplemente organizar tus actividades durante invierno, revisa cuáles son los feriados confirmados para agosto, qué días no laborables se aplicarán en determinadas regiones y cuál es la diferencia entre ambas modalidades de descanso.

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¿Cuáles son los feriados nacionales de agosto de 2026?

El calendario oficial establece dos feriados nacionales durante agosto. El primero se celebrará el jueves 6 de agosto, en conmemoración de la Batalla de Junín, una de las gestas decisivas para la independencia del Perú. El segundo corresponderá al domingo 30 de agosto, fecha dedicada a Santa Rosa de Lima, patrona de Lima, del Perú y de América.

Al tratarse de feriados nacionales, estas fechas son de cumplimiento obligatorio para los sectores público y privado. La legislación laboral vigente establece que los trabajadores tienen derecho al descanso remunerado o a la compensación económica correspondiente si laboran durante esos días.

¿Qué días no laborables habrá en agosto?

Además de los feriados nacionales, algunas regiones tendrán días no laborables por celebraciones y efemérides de alcance local. Estas disposiciones no se aplican a nivel nacional, por lo que sus efectos dependerán de la jurisdicción y de la normativa vigente en cada caso.

En Loreto, el jueves 13 de agosto será día no laborable por la conmemoración de la certificación oficial del río Amazonas como Maravilla Natural del Mundo. En tanto, Tacna tendrá un día cívico no laborable el viernes 28 de agosto, con motivo del aniversario de la Reincorporación de Tacna al Perú, conforme a la Ley N.º 23849.

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