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Sociedad

Joven estudiante de la UNI es admitido en reconocido programa de Europa y seguirá su formación en Francia

Bryan Cucho Suyo formará parte del programa de doble titulación de Télécom Paris, una de las instituciones más prestigiosas de Europa en ingeniería y tecnología.

Estudiante de la UNI seguirá su formación en reconocido programa de Europa.
Estudiante de la UNI seguirá su formación en reconocido programa de Europa. | Foto: UNI
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Su esfuerzo tuvo recompensa. El estudiante Bryan Alejandro Cucho Suyo, de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), fue admitido al programa de doble titulación de Télécom Paris, una de las instituciones más prestigiosas de Europa en ingeniería y tecnología, y viajará a Francia para continuar su formación entre 2026 y 2028.

El joven, quien actualmente cursa los últimos ciclos de Ingeniería de Telecomunicaciones, señaló que este logro es el resultado de años de esfuerzo, constancia y preparación. Durante su paso por la UNI, su interés por aprender no se limitó a las aulas, y aprovechó la oportunidad de sumarse a diversos espacios que fortalecieron su perfil académico y ahora le permiten dar este importante paso.

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El sacrificio del estudiante de la UNI

Bryan Cucho participó activamente en el voluntariado del Centro de Extensión Cultural y Proyección Social (CEPS), un programa integral de Responsabilidad Social Universitaria de la UNI, donde lideró iniciativas de gestión sostenible del campus. Asimismo, se desempeñó como vicepresidente del Centro Cultural de Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (FIEE).

El joven, próximo a egresar, también integró espacios de representación estudiantil en los que colaboró con propuestas para la actualización del plan de estudios de su especialidad. Estas experiencias le permitieron fortalecer competencias de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación, cualidades que lo hicieron destacar en sus aspiraciones profesionales.

El próximo desafío en Europa

Tras conocer que fue admitido al programa de doble titulación de Télécom Paris, Cucho señaló que espera profundizar sus conocimientos en áreas como redes 5G, computación en la nube, ciberseguridad e inteligencia artificial. Además, expresó su interés por conocer de cerca el ecosistema de innovación y emprendimiento del centro, que forma parte del Institut Polytechnique de París, una de las principales escuelas de ingeniería y tecnología de Europa.

El destacado alumno animó a otros estudiantes de la UNI a aprovechar las oportunidades de intercambio, concursos y programas internacionales que ofrece la universidad para potenciar sus competencias profesionales en un entorno académico global y ampliar sus posibilidades de desarrollo e investigación a nivel internacional.

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