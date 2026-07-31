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CPP advierte afectación a la prensa luego de prohibir su pase a la juramentación de Senadores

En su informe mensual, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) advirtió que la restricción a periodistas en la juramentación de senadores y elección de la Mesa Directiva vulnera el derecho de acceso a la información y repite prácticas de censura.

Consejo de la Prensa Peruana advierte afectación a la libertad de prensa tras impedir el ingreso de periodistas al Parlamento
Consejo de la Prensa Peruana advierte afectación a la libertad de prensa tras impedir el ingreso de periodistas al Parlamento
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El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) rechazó que se haya vulnerado la libertad de prensa luego de que el nuevo Parlamento impidiera el ingreso de periodistas a sus instalaciones durante sus primeras sesiones oficiales.

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Según el informe mensual de la institución, comunicadores de diversos medios fueron impedidos de ingresar a la Cámara de Senadores para cubrir la elección de la mesa directiva del Senado, una situación similar que ocurrió dos días antes durante la juramentación de los senadores.

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El reporte señala que el evento solo pudo ser seguido por la prensa a través de un televisor en una sala contigua, bajo la justificación de que "no se previno un espacio para que la prensa pudiera cubrir la sesión".

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El CPP recalca que esta práctica restrictiva forma parte de un historial en el que "no es la primera vez que el Parlamento no permite el ingreso de periodistas a cubrir sus sesiones".

Ante esta situación, la posición del organismo exige que el Congreso se conduzca bajo el respeto a las libertades de expresión y de información, así como evitar repetir "las constantes violaciones a éstas del último quinquenio".

Asimismo, en el balance denuncian que los argumentos de falta de espacio, infraestructura defectuosa o supuestas fallas técnicas son pretextos que buscan esconder el verdadero motivo: "evitar la fiscalización de la prensa independiente a las actividades del Parlamento".

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El Consejo indicó que restringir la cobertura a una sala contigua "derrota el propósito de la cobertura periodística, que es tener acceso de primera mano a la noticia, recoger declaraciones y entrevistar a los nuevos parlamentarios".

Por ello, demandaron a las autoridades permitir el acceso presencial sin discriminación de líneas editoriales para que se respete “uno de los pilares de la democracia: el acceso a la información por parte de la ciudadanía”.

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