Examen de admisión UNI 2026-II: cierre de inscripciones vence este 31 de julio, ¿cómo postular?

El registro se realiza a través de la plataforma virtual de la Dirección de Admisión de la UNI, donde se pueden consultar requisitos y fechas clave del examen. | Foto: composición LR/Difusión

El registro se realiza a través de la plataforma virtual de la Dirección de Admisión de la UNI, donde se pueden consultar requisitos y fechas clave del examen. | Foto: composición LR/Difusión

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Los jóvenes interesados en participar en el examen de admisión UNI 2026-II tienen hasta este viernes 31 de julio para completar su inscripción y acceder a una de las 1,630 vacantes disponibles que ofrece la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en sus diferentes carreras y modalidades de ingreso. El proceso está dirigido a estudiantes y postulantes que buscan una oportunidad para ingresar a esta prestigiosa casa de estudios.

La Dirección de Admisión de la UNI informó que el registro se realiza mediante su plataforma virtual, donde los aspirantes podrán revisar los requisitos, el cronograma establecido y las modalidades de pago. Además, la institución mantiene canales de atención para resolver consultas relacionadas con el proceso de inscripción.

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UNI 2026-II: pasos para inscribirse al examen de admisión y fechas importantes

Los interesados en rendir la evaluación de ingreso deben realizar su inscripción hasta el 31 de julio a través del portal de la Dirección de Admisión de la UNI: https://inscripcion.admision.uni.edu.pe/. En esta plataforma se encuentra la información necesaria para completar el procedimiento y conocer las condiciones de participación en el examen.

Para esta convocatoria, la universidad habilitó las líneas telefónicas 981 606 955 y 981 600 816 con el objetivo de brindar orientación a los postulantes durante los últimos días del proceso. La evaluación de admisión se desarrollará los días 10, 12 y 14 de agosto, mientras que la prueba de Aptitud Vocacional para la carrera de Arquitectura está programada para el 8 de agosto.

Examen UNI 2026-II ofrece 1,630 vacantes y busca preparar a futuros postulantes

La convocatoria del Examen de Admisión UNI 2026-II contempla 1,630 vacantes distribuidas entre las distintas carreras y modalidades de ingreso de la universidad. La institución también invitó a estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, así como a escolares y universitarios que participaron en sus Olimpiadas de Matemática, a experimentar esta evaluación como una preparación previa.

La UNI señaló que participar en un examen real permite a los estudiantes familiarizarse con la dinámica de una prueba de alta exigencia, además de fortalecer aspectos como el manejo del tiempo y la seguridad durante la evaluación. Esta experiencia también puede servir como preparación para quienes buscan participar en el proceso de Ingreso Escolar Nacional (IEN), previsto para diciembre de este año.