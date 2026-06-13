Bus del Metropolitano emite humo en plena ruta y obliga a descender a pasajeros en Independencia
La ATU informó que se trató de una falla mecánica y que su personal asistió a los usuarios para realizar un transbordo seguro a la altura de la estación Los Jazmines.
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Un incidente en plena ruta generó preocupación entre pasajeros del Metropolitano. Un bus que circulaba a la altura de la estación Los Jazmines, en el distrito de Independencia, emitió una ola de humo que alarmó a los usuarios y transeúntes la tarde de este sábado 13 de junio.
El hecho obligó al chofer a paralizar la unidad y descender a los ocupantes, según se aprecia en imágenes que fueron difundidas por algunos testigos. Agentes de la Policía Nacional (PNP) llegaron al lugar para custodiar la zona y evitar que más ciudadanos se acerquen.
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ATU se pronuncia tras incidente
Tras lo ocurrido, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) explicó que la emanación de humo se debió a una falla mecánica que sufrió el vehículo. Además, aseguró que su personal en la zona asistió a los usuarios para realizar un transbordo seguro.