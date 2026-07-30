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Keiko Fujimori ahora asegura que no eliminará gratificaciones ni CTS: "Ningún derecho laboral va a ser recortado"

La declaración de la mandataria se produce tras la difusión de un proyecto del Poder Ejecutivo que plantea mayor flexibilidad en beneficios laborales y la reducción en el número de feriados no laborables.

Fujimori se pronunció sobre posibles recortes a los derechos laborales | Composición: LR.
Fujimori se pronunció sobre posibles recortes a los derechos laborales | Composición: LR.
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Keiko Fujimori, presidenta electa, aseguró que los derechos laborales no serán recortados a partir de la delegación de facultades que su gobierno ha solicitado al Congreso de la República. Esto, pese a que, tal como se observa en el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para su debate en el Parlamento, algunos puntos dejan entrever la posibilidad de modificar ciertos beneficios para los trabajadores.

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"Ningún derecho laboral va a ser recortado. Eso es lo que quiero señalar. Lo dije en mi mensaje y lo vuelvo a señalar con claridad el día de hoy", afirmó la mandataria.

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En el literal d) del punto 2.3 del proyecto presentado por el Gobierno se plantea la posibilidad de otorgar mayor flexibilidad a beneficios laborales como las vacaciones, las horas extras, la participación en las utilidades, las gratificaciones y la compensación por tiempo de servicios (CTS), permitiendo que estos se definan mediante negociaciones entre el empleador y el trabajador.

Además, el literal g) del mismo punto plantea modificar el régimen de feriados no laborables y reducir su número. De acuerdo con el documento, la finalidad es promover la productividad. Sobre este último aspecto, cabe recordar que la mandataria aseguró durante una transmisión en vivo por TikTok que no eliminaría feriados una vez asumiera el poder.

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Sobre la reorganización de los ministerios

La mandataria también se pronunció sobre la reorganización de los ministerios tras la designación de los nuevos titulares de cada cartera. Fujimori aseguró que no tiene inconvenientes con los profesionales que sean convocados por los ministros para integrar sus equipos.

"Esas decisiones de cambios, que entiendo los nuevos ministros están evaluando en sus respectivos ministerios, les corresponden a ellos. Están en todo el derecho de proponer a su personal de confianza y a su personal técnico", indicó.

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Respecto a la posibilidad de que Óscar Arriola deje la comandancia general de la Policía Nacional del Perú, la mandataria sostuvo que esa decisión deberá ser tomada por el ministro del Interior, César Astudillo.

"Es algo que tiene que decidir el ministro del Interior. Entiendo que hay una ley que garantiza años de función. Prefiero esperar un par de días para que el ministro del Interior nos dé su opinión al respecto", apuntó.

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