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Abraham Levy advierte que Niño Costero y Global sigue creciendo: Senamhi emite alerta roja por altas temperaturas

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología activó una alerta roja por calor extremo, con temperaturas que alcanzarán hasta 36 °C en la costa norte entre el 30 de julio y el 1 de agosto.

Expertos advierten sobre el aumento del calentamiento del océano frente a Sudamérica
Expertos advierten sobre el aumento del calentamiento del océano frente a Sudamérica | Foto: composición LR
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El calentamiento del océano frente a Sudamérica continúa en ascenso y refuerza las condiciones del fenómeno El Niño Costero y del Niño global, un escenario que anticipa nuevas semanas de calor inusual en el país y acerca al evento a una posible categoría extraordinaria. Así lo advirtió el especialista en meteorología Abraham Levy, quien alertó sobre el avance de aguas cada vez más cálidas hacia el Pacífico oriental y la llegada de una robusta Onda Kelvin que alcanzaría las costas peruanas durante agosto.

Según explicó el experto, los mapas de temperatura del mar al 29 de julio muestran que las aguas de 28 °C, 29 °C y 30 °C avanzan desde el Pacífico occidental hacia Sudamérica, un comportamiento característico de los episodios más intensos de El Niño. A ello se suma la presencia, bajo la superficie, de anomalías térmicas de hasta +9 °C, las más elevadas desde 1997, impulsadas por una nueva Onda Kelvin cálida.

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Levy sostuvo que ese pulso de agua caliente prolongará las condiciones de calor anómalo en la costa durante las próximas semanas. Añadió que distintos indicadores de la temperatura del mar sugieren que el evento se aproxima a la categoría de muy fuerte o extraordinario, aunque aclaró que esa clasificación dependerá de que el calentamiento se mantenga durante tres trimestres consecutivos.

Alerta roja por calor extremo

En medio de este escenario, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una alerta roja por el incremento de las temperaturas diurnas entre el 30 de julio y el 1 de agosto. El aviso alcanza inicialmente a 21 departamentos y advierte máximas de hasta 36 °C en la costa norte y de 32 °C en la sierra norte.

La entidad prevé temperaturas de entre 24 °C y 30 °C en la costa central y de 23 °C a 30 °C en la costa sur. En la sierra central se esperan valores de hasta 28 °C y en la sierra sur de hasta 29 °C. Además, pronosticó alta radiación ultravioleta por la escasa nubosidad y ráfagas de viento cercanas a los 45 kilómetros por hora durante las tardes.

El Senamhi recomendó evitar la exposición prolongada al sol entre las 10.00 y las 16.00 horas, mantener una adecuada hidratación y seguir las indicaciones de las autoridades de gestión del riesgo mientras permanezca vigente la alerta.

Un escenario que se fortalece

El meteorólogo del Senamhi David Garay explicó que el calentamiento asociado a El Niño Costero y al Niño global mantendrá la tendencia al alza de las temperaturas durante los próximos meses, sobre todo en la costa norte y central. Recordó que el más reciente comunicado del Enfen elevó la probabilidad de que el fenómeno evolucione de una intensidad muy fuerte a una extraordinaria hacia finales de 2026 y el verano de 2027.

El especialista señaló que el incremento térmico será menor en la costa sur debido al acercamiento del Anticiclón del Pacífico Sur, un sistema atmosférico que atenúa parcialmente el calentamiento del mar en esa zona. En contraste, la costa norte y central continuarán bajo una mayor influencia de las aguas cálidas.

Garay indicó además que, en la sierra, el aumento de la temperatura responde a la escasa cobertura nubosa propia de la temporada seca. En la selva, el contexto de El Niño ha reducido la frecuencia e intensidad de los friajes. Como ejemplo, precisó que este año solo se han registrado seis episodios de friaje, mientras que para la misma fecha del año pasado ya se habían presentado dieciséis, una diferencia que evidencia una atmósfera más cálida de lo habitual.

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