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Diputado de Juntos por el Perú es detenido por presunta agresión física a una mujer

Julián Pérez Mallqui, representante parlamentario de Cusco, se encuentra recluido en la comisaría de San Miguel.

Diputado de Juntos por el Perú se encuentra dentro de comisaría de San Miguel | Composición: LR.
Diputado de Juntos por el Perú se encuentra dentro de comisaría de San Miguel | Composición: LR.
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Julián Pérez Mallqui, diputado de Juntos por el Perú y representante de Cusco, fue detenido en la comisaría de San Miguel por presuntamente haber agredido a una mujer. De momento, el congresista se encuentra dentro del centro policial. La detención de Mallqui se dio en horas de la mañana de este 30 de julio.

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Pérez Mallqui ya acredita sentencias por delitos que incluyen agresiones. De acuerdo a su hoja de vida, el diputado fue sentenciado por provocar lesiones culposas y violencia familiar. También acreditó una sentencia en su contra por falsa declaración en un proceso administrativo.

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