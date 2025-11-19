Más de 5.000 vehículos incautados por ATU en operativos están en el depósito

Autoridad de la ATU aseguró que el último operativo destapó la existencia de grupos organizados que alertan a los conductos informales. Créditos: Francisco Erazo / La República.

En lo que va del año, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha incautado 5.060 vehículos informales en sus nueve depósitos distribuidos en la capital y el Callao. Las cifras reflejan la magnitud de un problema que continúa poniendo en riesgo a miles de ciudadanos: el transporte informal.

Luis Rivera, sub director de la ATU, detalló que los vehículos tipo combi suman cerca de 300 unidades internadas solo en su depósito ubicado en el Callao. Muchos de estos operan sin título habilitante, sin SOAT, con revisiones técnicas vencidas y en condiciones mecánicas deficientes.

“Este vehículo no contaba con ningún documento para operar y representa un peligro latente para cualquier pasajero”, afirmó Rivera al mostrar una de las unidades intervenidas, la misma que intentó evadir la fiscalización realizando maniobras temerarias y terminó impactando contra una tubería de gas.

Agresores de fiscalizadores siguen sin ser identificados

Entre los vehículos retenidos destaca el caso de la combi incendiada por su propio chofer para evitar ser intervenido por personal de la ATU. La unidad acumulaba S/ 1.284.000 en multas, correspondientes a infracciones de años anteriores.

Según Rivera, la institución ha enviados fotos y videos de las personas que grabaron y difundieron información en redes sociales para evitar ser intervenidos. Gracias a imágenes de municipalidades y seguimiento propio, la ATU ha presentado una denuncia colectiva contra todos los implicados.

Este operativo, reveló Rivera, ha destapado la existencia de grupos organizados que alertan a los conductores sobre la presencia de fiscalizadores de la ATU y de la Policía Nacional.

“Este acto delictivo parece haber sido cometido por una organización criminal. No vamos a parar hasta que se dicten las sanciones correspondientes”, dijo el funcionario. La Fiscalía ha iniciado una investigación preliminar de 50 días para determinar responsabilidades.

Reforzaran operativos

La ATU informó que continúa realizando operativos simultáneos en tres puntos de la ciudad, coordinados con la Policía de Tránsito, especialmente en corredores donde prolifera la informalidad: Javier Prado, La Marina y Angamos.

Rivera aseguró que la actual gestión ha priorizado intervenir de manera enérgica toda actividad ilegal que ponga en riesgo la vida de los pasajeros y transeúntes.

“Vamos a cautelar el bien jurídico que es la vida de los ciudadanos. Estos vehículos no pueden seguir circulando”, indicó.