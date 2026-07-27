Horario de atención de los bancos para el martes 28 y miércoles 29 de julio: BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más
Los clientes de los bancos podrán realizar retiros, depósitos, transferencias y consultas de saldo usando cajeros automáticos, aplicaciones móviles y banca por internet durante los feriados por Fiestas Patrias.
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Los feriados por Fiestas Patrias, este 28 y 29 de julio, generan dudas entre los usuarios que necesitan realizar depósitos, retiros o trámites bancarios. En estas fechas, las principales entidades financieras del país suelen suspender la atención en sus agencias a nivel nacional.
En principio, BCP, Interbank, Scotiabank y el Banco de la Nación no brindarán atención presencial durante los feriados nacionales. No obstante, los clientes podrán seguir realizando diversas operaciones a través de los canales digitales y otros servicios habilitados.
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¿Qué bancos no atenderán este 28 y 29 de julio por Fiestas Patrias?
Durante los feriados por Fiestas Patrias, las agencias de las principales entidades financieras permanecerán cerradas:
- BCP
- Interbank
- Scotiabank
- Banco de la Nación
La atención presencial se retomará una vez concluyan los feriados, de acuerdo con el horario habitual de cada entidad.
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¿Qué operaciones sí podrán realizar los clientes de los bancos?
Aunque las agencias no abrirán durante el 28 y 29 de julio, los usuarios podrán acceder a diversos servicios mediante los canales alternativos de atención, entre ellos:
- Cajeros automáticos.
- Agentes bancarios autorizados (según disponibilidad).
- Aplicaciones móviles.
- Banca por internet.
- Plataformas de pagos y transferencias digitales.
A través de estos canales será posible realizar operaciones como retiros de efectivo, depósitos, transferencias, pago de servicios, consultas de saldo y otras transacciones disponibles según cada entidad financiera.