Horario de atención de los bancos para el martes 28 y miércoles 29  de julio: BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más

Los feriados por Fiestas Patrias, el 28 y 29 de julio, provocan incertidumbre en usuarios que requieren servicios bancario. | Foto: difusión/Composición LR

Los feriados por Fiestas Patrias, el 28 y 29 de julio, provocan incertidumbre en usuarios que requieren servicios bancario. | Foto: difusión/Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Los feriados por Fiestas Patrias, este 28 y 29 de julio, generan dudas entre los usuarios que necesitan realizar depósitos, retiros o trámites bancarios. En estas fechas, las principales entidades financieras del país suelen suspender la atención en sus agencias a nivel nacional.

En principio, BCP, Interbank, Scotiabank y el Banco de la Nación no brindarán atención presencial durante los feriados nacionales. No obstante, los clientes podrán seguir realizando diversas operaciones a través de los canales digitales y otros servicios habilitados.

TE RECOMENDAMOS LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¿Qué bancos no atenderán este 28 y 29 de julio por Fiestas Patrias?

Durante los feriados por Fiestas Patrias, las agencias de las principales entidades financieras permanecerán cerradas:

BCP

Interbank

Scotiabank

Banco de la Nación

La atención presencial se retomará una vez concluyan los feriados, de acuerdo con el horario habitual de cada entidad.

¿Qué operaciones sí podrán realizar los clientes de los bancos?

Aunque las agencias no abrirán durante el 28 y 29 de julio, los usuarios podrán acceder a diversos servicios mediante los canales alternativos de atención, entre ellos:

Cajeros automáticos.

Agentes bancarios autorizados (según disponibilidad).

Aplicaciones móviles.

Banca por internet.

Plataformas de pagos y transferencias digitales.

A través de estos canales será posible realizar operaciones como retiros de efectivo, depósitos, transferencias, pago de servicios, consultas de saldo y otras transacciones disponibles según cada entidad financiera.