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Horario de atención de los bancos para el martes 28 y miércoles 29  de julio: BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más

Los clientes de los bancos podrán realizar retiros, depósitos, transferencias y consultas de saldo usando cajeros automáticos, aplicaciones móviles y banca por internet durante los feriados por Fiestas Patrias.

Los feriados por Fiestas Patrias, el 28 y 29 de julio, provocan incertidumbre en usuarios que requieren servicios bancario.
Los feriados por Fiestas Patrias, el 28 y 29 de julio, provocan incertidumbre en usuarios que requieren servicios bancario. | Foto: difusión/Composición LR
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Los feriados por Fiestas Patrias, este 28 y 29 de julio, generan dudas entre los usuarios que necesitan realizar depósitos, retiros o trámites bancarios. En estas fechas, las principales entidades financieras del país suelen suspender la atención en sus agencias a nivel nacional.

En principio, BCP, Interbank, Scotiabank y el Banco de la Nación no brindarán atención presencial durante los feriados nacionales. No obstante, los clientes podrán seguir realizando diversas operaciones a través de los canales digitales y otros servicios habilitados.

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¿Qué bancos no atenderán este 28 y 29 de julio por Fiestas Patrias?

Durante los feriados por Fiestas Patrias, las agencias de las principales entidades financieras permanecerán cerradas:

  • BCP
  • Interbank
  • Scotiabank
  • Banco de la Nación

La atención presencial se retomará una vez concluyan los feriados, de acuerdo con el horario habitual de cada entidad.

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¿Qué operaciones sí podrán realizar los clientes de los bancos?

Aunque las agencias no abrirán durante el 28 y 29 de julio, los usuarios podrán acceder a diversos servicios mediante los canales alternativos de atención, entre ellos:

  • Cajeros automáticos.
  • Agentes bancarios autorizados (según disponibilidad).
  • Aplicaciones móviles.
  • Banca por internet.
  • Plataformas de pagos y transferencias digitales.

A través de estos canales será posible realizar operaciones como retiros de efectivo, depósitos, transferencias, pago de servicios, consultas de saldo y otras transacciones disponibles según cada entidad financiera.

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