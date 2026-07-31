La influencer colombiana Antonia Botero compartió un emotivo video en Instagram, anunciando la pérdida de su bebé Ema, fruto de su relación con Chavi. Fotos: Instagram

La influencer colombiana Antonia Botero compartió un emotivo video en Instagram, anunciando la pérdida de su bebé Ema, fruto de su relación con Chavi. Fotos: Instagram

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Esta vez, la tercera no fue la vencida. La reconocida influencer colombiana Antonia Botero compartió un conmovedor video en su cuenta de Instagram para anunciar la pérdida de su bebé, fruto de su relación con el creador de contenidos Chavi. Cabe recordar que la pareja ya había atravesado por dos dolorosas pérdidas: Thiago en 2024 y Gael en 2025.

Mediante sus redes sociales, Antonia Botero contó que mantenía en secreto su nuevo embarazo y estaba ilusionada con la llegada de su segunda hija, pero desgraciadamente no llegó a nacer. "Te amaremos para siempre. Ema MB, abraza mucho a Thiago y a Gael de nuestra parte", es el mensaje que acompaña al video.

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Influencer colombiana lamenta la muerte de Ema

Este viernes 31 de julio, Antonia Botero, de Los Chicaneros, compartió un video de ella sentada en el piso de su sala. Luego, rodeó la imagen de un ultrasonido con flores, una veladora, un peluche y una carta, de la que no se alcanza a ver su contenido. "Te amaré por siempre", es lo único que se puede leer.

"Hoy me despido de Ema. No estábamos preparados para esto, tuve mucho miedo al inicio. Pero te anhelábamos. Eras nuestro sueño y nuestra ilusión. Muy pocos sabían de ti, pero todos ya te amaban. Hoy nos duele el alma. Eres mi otro angelito. Te amamos, Ema", es el mensaje que acompaña al desgarrador video.

Al igual que Antonia Botero, Chavi se pronunció en Instagram, donde reconoció que la llegada de Ema los emocionó. "Nos ilusionamos mucho con tu llegada, hicimos planes, y nos hiciste muy felices", expresó.

Chavi se pronuncia por la pérdida de su bebé. Foto: Instagram

Influencer colombiana da detalles de su pérdida

En la publicación, Antonia Botero no dio detalles sobre lo que habría pasado con su bebé. Sin embargo, a través de sus historias de Instagram, la influencer contó que se enteró que estaba embarazada durante el Mundial 2026, exactamente el 27 de junio. "Hoy me duele profundamente que ya no estés con nosotros", dijo.

Antonia Botero sufre por la muerte de Ema. Foto: Instagram

"Aquí no sabíamos que estaba embarazada, pero ya estaba creciendo nuestra bebé. Alcanzamos a vivir momentos lindos juntos", escribió sobre una fotografía donde se les ve disfrutando de uno de los partidos de Colombia. "Una foto de los cuatro. Los amo por siempre", agregó en otra publicación donde aparece ella, Chavi y su pequeño hijo, Natanael.

En otra historia de Instagram, Antonia confesó que los últimos días no habían sido sencillos ni para ella ni para Chavi. "No han sido días fáciles. La vida ‘sigue’ muy rápido. Ha sido un duelo diferente, pero no menos doloroso. Aceptamos tu voluntad Dios", manifestó.