Investigadores estadounidenses realizaron una prueba innovadora en el golfo de Maine, vertiendo hidróxido de sodio para optimizar la retención de CO₂ y combatir el calentamiento global. | Foto: Woods Hole Oceanographic Institution

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Investigadores de Estados Unidos realizaron una inédita prueba en el golfo de Maine tras verter hidróxido de sodio y teñir temporalmente el agua de rosado. Esta intervención busca optimizar la retención natural de dióxido de carbono en el Atlántico para mitigar el calentamiento global. Las operaciones contaron con la aprobación previa de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la ejecución técnica del Instituto Oceanográfico Woods Hole (WHOI).

A pesar del impacto visual de las imágenes, los científicos enfatizan que la meta no fue alterar el ecosistema, sino verificar la seguridad técnica del procedimiento. Los análisis iniciales reflejan progresos sustanciales sobre el comportamiento de este mecanismo; sin embargo, los expertos sostienen que "todavía no existe evidencia suficiente para implementarlo a gran escala".

¿En qué consiste el experimento científico de teñir el océano de rosa y verter 16.500 galones de soda cáustica?

En agosto de 2025, el equipo del proyecto LOC-NESS dispersó gradualmente unos 62.500 litros de hidróxido de sodio de alta pureza en aguas federales del golfo de Maine, a 61 kilómetros de la costa de Estados Unidos. Durante aproximadamente seis horas, los expertos añadieron de forma paralela Rhodamine Water Tracer, un trazador especial que tiñó el mar de rosa. Ese compuesto facilitó el rastreo de la pluma mediante embarcaciones científicas, satélites y sensores avanzados.

La selección de la soda cáustica respondió a su naturaleza alcalina, apta para elevar temporalmente dicho nivel en la masa marina. En teoría, un ambiente oceánico con esa característica transforma el dióxido de carbono en bicarbonato, una variante química estable que permanece disuelta por largos períodos. Por su parte, el tinte carece de efectos reactivos en el ecosistema marino; su única función consistió en monitorear la trayectoria del fluido mientras medían parámetros como pH, temperatura, salinidad y concentraciones de CO₂.

La meta principal es verificar si la técnica de aumento de la alcalinidad oceánica (OAE) resulta viable en condiciones reales sin causar daños inmediatos al hábitat. "Las pruebas de campo cuidadosamente diseñadas son esenciales para validar la eficacia y los impactos ambientales de las estrategias de eliminación de dióxido de carbono marino", explicó Adam Subhas, líder de la iniciativa. El especialista puntualizó además que estas tecnologías "no reemplazan la necesidad de reducir las emisiones de carbono".

¿Cómo ayudaría el aumento de la alcalinidad oceánica a combatir el calentamiento global?

Los océanos capturan una cuarta parte del dióxido de carbono antropogénico. Con el fin de potenciar esta capacidad y mitigar la acidificación marina, la WHOI evalúa elevar los niveles alcalinos del agua. Esta técnica transforma el CO₂ atmosférico en bicarbonato por milenios, lo cual protege a corales y moluscos. Organismos internacionales como el IPCC y la NASEM destacan este enfoque como una alternativa prometedora contra la crisis climática, si bien demanda mayor investigación.

El ensayo del proyecto LOC-NESS ofreció datos preliminares positivos tras monitorear durante cinco días la zona intervenida mediante embarcaciones, satélites y vehículos submarinos autónomos. La acidez acuática retornó a sus rangos habituales sin generar impactos negativos en bacterias, fitoplancton o larvas marinas. Conforme al informe preliminar de la entidad científica, la prueba "representó una dispersión exitosa y controlada de la alcalinidad y del trazador", lo que demuestra la viabilidad técnica inicial del monitoreo.

Pese a los hallazgos favorables, la comunidad investigadora aclara que no existe aún evidencia concluyente para validar la efectividad de esta tecnología a gran escala. Las pruebas omitieron evaluar fauna adulta o aplicaciones sostenidas en el tiempo. En consecuencia, aunque el experimento marca un hito en la comprensión del potencial marino, los especialistas enfatizan que recortar las emisiones procedentes de combustibles fósiles constituye el recurso prioritario frente a la emergencia planetaria.