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Sereno es detenido tras grave denuncia de acoso a menor de 15 años durante patrullaje en Cusco

El trabajador municipal fue denunciado por el padre de la adolescente, quien grabó el momento de la intervención. La Municipalidad Provincial del Cusco anunció su suspensión temporal mientras avanzan las investigaciones.

Un agente de serenazgo en Cusco es intervenido por la Policía Nacional tras ser acusado de acoso sexual a una menor de 15 años en el sector de Independencia, el 21 de mayo.
Un agente de serenazgo en Cusco es intervenido por la Policía Nacional tras ser acusado de acoso sexual a una menor de 15 años en el sector de Independencia, el 21 de mayo. | Composición LR | Luis Álvarez.
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Un agente de serenazgo de la Municipalidad Provincial del Cusco fue intervenido por la Policía Nacional tras ser acusado de presunto acoso sexual contra una adolescente de 15 años en el sector de Independencia, Cercado del Cusco. El hecho ocurrió la tarde del jueves 21 de mayo, cuando el trabajador realizaba labores de patrullaje.

Según la denuncia, el padre de la menor encaró al sereno identificado como Fredy Carrasco y registró en video el momento en que solicitaba la presencia de las autoridades. "Este señor es un degenerado y lo voy a hacer público en las redes sociales", se le escucha decir al ciudadano, visiblemente indignado.

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El trabajador municipal fue trasladado a la comisaría de Cusco ante la mirada de vecinos y otros integrantes del serenazgo. Durante la intervención, el acusado negó las imputaciones. "Eso no es verdad", declaró cuando era conducido por los agentes policiales.

larepublica.pe

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lr.pe

Municipalidad de Cusco suspende a sereno denunciado

El gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial del Cusco, Juvenal Zereceda, informó que la comuna inició un proceso administrativo contra el implicado y dispuso su suspensión temporal mientras duren las investigaciones.

Asimismo, precisó que no se descarta la separación definitiva del trabajador, quien tendría más de cuatro años de servicio en la institución, según la gravedad de los hechos que determine la investigación.

Al cierre de esta información, se confirmó que Fredy Carrasco continuará afrontando las diligencias en libertad.

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lr.pe

Código Penal sanciona acoso sexual contra adolescentes

De acuerdo con el Código Penal peruano, el delito de acoso sexual contra adolescentes de entre 14 y 17 años contempla penas de entre cuatro y ocho años de prisión cuando el agresor hostiga o insiste en contactar a la víctima contra su voluntad. Además, puede incluir inhabilitación para ejercer funciones públicas o determinados cargos.

Serenazgo de Cusco ya afrontó denuncias previas

Este no sería el primer caso que involucra a integrantes del serenazgo de Cusco. En febrero, un agente identificado como Hilario Quispe fue detenido tras ser vinculado a una presunta banda dedicada al robo de vehículos bajo la modalidad del pepeo.

"Son casos que escapan de nuestras manos; sin embargo, vamos a mejorar los filtros en la selección de personal. En los próximos días estaremos lanzando una nueva convocatoria", señaló Zereceda.

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