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MTC suspendió la emisión de licencias de conducir electrónicas a nivel nacional por transferencias de competencias a la MML

La nueva organización también implica que la Municipalidad de Lima asuma la evaluación de manejo y la autorización de centros para los certificados médicos.

La emisión de licencias de conducir electrónicas está suspendida en Perú debido a la transferencia de competencias del MTC a la MML.
La emisión de licencias de conducir electrónicas está suspendida en Perú debido a la transferencia de competencias del MTC a la MML. | Foto: Andina/Dall-E/Composición LR
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La emisión de licencias de conducir electrónicas permanece suspendida en todo el país debido al proceso de transferencia de competencias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) hacia la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). La información fue confirmada por el gerente regional de Transportes y Comunicaciones de Arequipa, José Aquice Cárdenas, en declaraciones recogidas por Visión Sur Televisión.

El funcionario explicó que, mientras no exista una nueva disposición oficial, los conductores únicamente podrán tramitar brevetes físicos. Además, precisó que el sistema digital de emisión de licencias se encuentra deshabilitado a nivel nacional desde las modificaciones implementadas tras el cambio administrativo ocurrido en Lima Metropolitana.

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Gerente regional confirma que no existe fecha para reactivar sistema digital

José Aquice Cárdenas señaló además que el sistema de licencias electrónicas “se encuentra cerrado en todo el país” y que hasta el momento no se ha establecido una fecha para su reactivación. Según indicó, la medida está relacionada con la transferencia de funciones realizada por el MTC a la Municipalidad de Lima desde el pasado 22 de abril.

Pese a la suspensión del sistema virtual, el funcionario aseguró que los trámites de brevetes físicos continúan desarrollándose con normalidad com ocurre en Arequipa. También afirmó que las entidades encargadas cuentan con suficientes insumos para atender la demanda de nuevas licencias, revalidaciones y otros procedimientos vinculados a conductores.

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Municipalidad de Lima asumió funciones vinculadas a licencias de conducir

Tras los cambios implementados por el MTC, la Municipalidad Metropolitana de Lima pasó a encargarse de las evaluaciones de manejo, la autorización de centros médicos para certificados psicosomáticos y la emisión de licencias físicas dentro de la capital.

Con esta reorganización, el Touring y Automóvil Club del Perú dejó de participar en varios procesos administrativos relacionados con licencias de conducir en Lima Metropolitana. Actualmente, los usuarios deben acudir a la sede habilitada en Comas o realizar algunos procedimientos mediante las plataformas oficiales implementadas por la comuna limeña.

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