Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Ricardo Washington López Aguilar, de 31 años, se presentaba como un exitoso analista de inversiones. Sin embargo, detrás de esa fachada se escondía un esquema para captar los ahorros de familias limeñas y financiar una vida de lujos fuera del país. En 2014, fundó junto con su hermano la firma Washington Capital S.A.C., una corporación que ofrecía supuestas inversiones internacionales y bonos financieros con rentabilidades anuales de hasta el 14%. La credibilidad de su negocio aumentó luego de que el Congreso de la República le otorgara un reconocimiento por su trayectoria en el sector económico.

Sin embargo, detrás de la aparente solidez empresarial, las autoridades y decenas de inversionistas investigan un presunto esquema de estafa agravada y falsificación de documentos atribuidos a la compañía estadounidense de servicios financieros The Bank of New York Mellon, hecho que habría ocasionado pérdidas de hasta US$3 millones. Aunque el Poder Judicial dictó cinco meses de prisión preventiva contra Washington López, el empresario habría abandonado el Perú y actualmente se encontraría en España, según informó la defensa legal de los afectados al programa 'Domingo al Día'.

TE RECOMENDAMOS RENOVACIÓN POPULAR QUIERE ANULAR LA SEGUNDA VUELTA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Así operaba Washington Capital: entregaba certificados de bancos internacionales

Washington Capital S.A.C. promocionaba servicios de asesoría financiera y acceso a mercados bursátiles extranjeros mediante campañas digitales y presentaciones dirigidas a empresarios y personas con capacidad de inversión. Según las denuncias, López Aguilar aseguraba que el dinero de los clientes estaba protegido por entidades financieras del exterior y que los fondos serían invertidos en operaciones de bajo riesgo en Estados Unidos.

Tras firmar contratos en las oficinas de la compañía, los aportantes recibían pagarés y certificados que supuestamente estaban respaldados por corporaciones como The Bank of New York Mellon y American International Group (AIG). No obstante, cuando varios clientes intentaron retirar sus ganancias durante 2024, comenzaron las demoras y restricciones para recuperar el dinero invertido.

Las auditorías encargadas por los afectados concluyeron que los documentos entregados eran falsos. AIG confirmó oficialmente, según mostró el programa mencionado, que los certificados presentaban errores ortográficos, firmas adulteradas y datos desactualizados. De igual forma, representantes de The Bank of New York Mellon precisaron que los pagarés no tenían relación alguna con la entidad y negaron vínculos comerciales con MFX Prime S.A.C., compañía utilizada posteriormente para renovar contratos vencidos y mantener la captación de fondos de las víctimas.

El caso escaló a nivel internacional luego de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) advirtiera que ninguna de las empresas involucradas figuraba en sus registros oficiales. Además, la entidad detectó el uso indebido de sellos y referencias institucionales en los folletos corporativos empleados para captar nuevos inversionistas.

SBS alertó que empresas de Washington López captaban dinero sin autorización legal

En mayo de 2025, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (la SBS) emitió una alerta pública en la que advirtió que Washington Capital S.A.C. y MFX Prime S.A.C. no contaban con autorización para captar dinero del público. Pese a ello, los denunciantes sostienen que la organización continuó operando mediante plataformas digitales y documentación presuntamente adulterada.

La presión de los afectados llevó al Ministerio Público a solicitar medidas restrictivas contra el empresario. Inicialmente, se dictó impedimento de salida del país por cuatro meses y, posteriormente, el Décimo Noveno Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Lima ordenó cinco meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de estafa agravada y falsificación documental.

Pese a la orden judicial, abogados de las víctimas aseguran que López Aguilar logró salir del país. Registros migratorios y documentos aeroportuarios revisados por la defensa muestran que el investigado habría llegado a Miami pocos días después de emitirse la disposición judicial y, posteriormente, viajó a Europa. Una fotografía tomada recientemente en un restaurante de Madrid reforzó las sospechas de que el empresario permanece en España.

Ahora, las víctimas solicitan la incorporación de Ricardo Washington López Aguilar a la lista de alertas rojas de la Policía Internacional (Interpol) para dar con su paradero y llevarlo ante la justicia.