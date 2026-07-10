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Egresada de la PUCP lanza duro mensaje en su graduación: "El progreso económico no puede costar que niños vivan con plomo en la sangre"

Su discurso también incluyó menciones a feminicidios y abusos contra estudiantes indígenas, demandando justicia por los casos de desapariciones y la memoria histórica, resaltando el papel activo de las nuevas generaciones.

Durante su intervención, la egresada de la PUCP enfatizó la importancia de la memoria y la justicia, pidiendo visibilidad para las víctimas de femicidios y abusos en un contexto de desigualdad y protesta social.
Durante su intervención, la egresada de la PUCP enfatizó la importancia de la memoria y la justicia, pidiendo visibilidad para las víctimas de femicidios y abusos en un contexto de desigualdad y protesta social. | Foto: composición LR
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La ceremonia de graduación de la carrera de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales luego de que la egresada Mary Vargas pronunciara un discurso con fuertes críticas a la situación política y social del país. Durante su intervención, la joven cuestionó el papel de las élites, la violencia estatal, los casos de corrupción, las desigualdades y el rol del centro educativo frente a diversas problemáticas nacionales.

El mensaje de la exalumna abordó temas como las protestas sociales, los derechos humanos, la contaminación por plomo, la violencia contra comunidades indígenas, los feminicidios, los casos de abuso sexual en escuelas de la Amazonía y las desapariciones ocurridas durante el gobierno de Alberto Fujimori. Sus palabras generaron diversas reacciones debido al tono crítico del discurso y a las referencias a hechos que han marcado la historia reciente del Perú.

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Críticas a la política, las protestas y los derechos humanos

Desde el inicio de su intervención, la joven destacó la diversidad de los estudiantes que llegan a la universidad y aseguró que muchos provienen de sectores históricamente excluidos. Además, sostuvo que mientras cursaban la carrera de Ciencias Políticas fueron testigos de distintos acontecimientos políticos y sociales en el país.

En ese contexto, mencionó las vacancias presidenciales ocurridas en los últimos años, cuestionó el tratamiento de casos de corrupción y de presuntos crímenes de lesa humanidad, además de referirse a la situación en Palestina y a las protestas estudiantiles.

Asimismo, recordó la vulneración de derechos de los estudiantes de la Universidad Nacional de Ucayali y cuestionó la actuación de las fuerzas del orden durante las movilizaciones en el centro de Lima. También hizo referencia a los impactos de la actividad minera en distintas comunidades, afirmando que "el progreso económico no puede costar que nuestras infancias vivan con plomo en la sangre", en alusión a la contaminación que afecta a niños y niñas en diversas zonas del país.

“Hemos llegado a la inmensa universidad de los señores, desde los cerros y los ríos, desde las chacras y los conos (…) Llevábamos cursos sobre regímenes políticos mientras vacaban a 7 presidentes (…) Leíamos sobre movimientos sociales, mientras nuestros compañeros eran reprimidos en las marchas en el centro de Lima o en la toma de pista en la puerta principal de esta universidad (…) Esta promoción hoy culmina su etapa universitaria, pero no estamos todos. Nos faltan los 60 peruanos y peruanas asesinados por los gobiernos de Manuel Merino, Dina Boluarte y José Jerí”, menciona.

Los casos de feminicidio, niñas awajún y la muerte de Solsiret Rodríguez que mencionó en su discurso

La joven egresada también puso énfasis en diversas problemáticas que, según señaló, siguen afectando gravemente al país. Durante su intervención recordó los casos de abuso sexual contra niñas awajún y wampis presuntamente cometidos por docentes en instituciones educativas, además de advertir sobre los 67 feminicidios registrados en lo que va de 2026. Asimismo, pidió justicia para Solsiret Rodríguez y recordó la desaparición de jóvenes durante el gobierno de Alberto Fujimori, afirmando que la memoria y la búsqueda de justicia deben formar parte del compromiso de las nuevas generaciones.

“Nos falta la justicia por los 800 casos de las niñas awajún y wampis abusadas sexualmente por sus docentes en sus entornos educativos. Nos faltan las 67 mujeres víctimas de feminicidio en solo lo que va del año 2026. Nos falta nuestra compañera Solsiret Rodríguez y nuestro compañero Ernesto Castillo, desaparecido por la PNP durante el gobierno de Fujimori. (…) El progreso económico no puede costar que madres vean llegar a la presidencia a la hija del dictador que mandó a asesinar y a desaparecer a sus hijos”, añadió.

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