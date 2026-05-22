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Médico de EsSalud se niega a atender a paciente por "falta de internet" pese a su estado grave: familia tuvo que intervenir

Después de insistir, se realizaron exámenes que revelaron complicaciones posoperatorias. Guillermo Antón sigue internado con diagnósticos de hipertensión y diabetes tipo 2.

Un adulto mayor de 73 años, Guillermo Antón, fue llevado al Hospital Luis Heysen Incháuste tras una descompensación postoperatoria, pero se reporta que no fue atendido de inmediato.
Un adulto mayor de 73 años, Guillermo Antón, fue llevado al Hospital Luis Heysen Incháuste tras una descompensación postoperatoria, pero se reporta que no fue atendido de inmediato. | Foto: difusión
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Un adulto mayor de 73 años fue llevado de emergencia al Hospital Luis Heysen Incháuste de Chiclayo el 9 de mayo, luego de sufrir una descompensación tras una operación a la próstata realizada el 30 de abril. Sin embargo, según una denuncia difundida por ATV Noticias, el médico de turno se habría negado inicialmente a atenderlo con el argumento de que no contaba con acceso a internet para realizar el procedimiento.

El caso involucra a Guillermo Antón, quien llegó inconsciente y con convulsiones al establecimiento de EsSalud el 9 de mayo. Su hijo, Alex Antón, aseguró que la atención médica se retrasó pese al delicado estado de salud del paciente, situación que generó indignación entre los familiares.

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Familia denuncia que paciente permaneció sin atención pese a convulsionar

De acuerdo con el reporte presentado por ATV Noticias, el adulto mayor permaneció en una camilla mientras sufría temblores, sudoración y pérdida de conocimiento. Según el testimonio de sus familiares, el médico únicamente solicitó una prueba de glucosa y no realizó procedimientos básicos como la toma de presión o el control de temperatura.

El hijo del paciente relató que el doctor habría señalado que no podía seguir con la atención debido a la falta de sistema en el hospital. La familia sostuvo que, tras insistir y reclamar por la situación, el personal médico decidió intervenir y proseguir con la evaluación correspondiente.

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Paciente continúa hospitalizado tras complicaciones médicas

Luego de la presión ejercida por los familiares, el médico ordenó realizar una tomografía para descartar posibles complicaciones, como un accidente cerebrovascular y problemas pulmonares. Según el reporte televisivo, varias coordinaciones médicas tuvieron que hacerse manualmente debido a las fallas registradas en el sistema.

Actualmente, Guillermo Antón continúa internado en el Hospital Luis Heysen Incháuste. De acuerdo con la denuncia difundida por ATV Noticias, el paciente presenta diagnósticos relacionados con complicaciones posoperatorias, hipertensión y diabetes tipo 2. Sus familiares también indicaron que existirían otras quejas contra el médico señalado en el caso.

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