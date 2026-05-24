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Operación aérea de emergencia: 52 peruanos son rescatados desde Bolivia en medio de crisis política

El Ministerio de Defensa del Perú autorizó un vuelo humanitario. La resolución también permitirá el retorno de 47 bolivianos. Persisten los bloqueos y el desabastecimiento en el país vecino.

El Ministerio de Defensa del Perú autorizó un vuelo humanitario de la Fuerza Aérea para repatriar a 52 peruanos atrapados en Bolivia este 24 de mayo.
El Ministerio de Defensa del Perú autorizó un vuelo humanitario de la Fuerza Aérea para repatriar a 52 peruanos atrapados en Bolivia este 24 de mayo. | Andina
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El Ministerio de Defensa autorizó el viaje de una aeronave Hércules de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para repatriar este domingo 24 de mayo a 52 ciudadanos peruanos que permanecían imposibilitados de regresar al país desde Bolivia.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 00610-2026-DE, publicada en una edición extraordinaria de Normas Legales del diario oficial El Peruano. El vuelo humanitario partirá hacia las ciudades bolivianas de La Paz y Cochabamba.

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Vuelven bolivianos a su país

Según la disposición, la aeronave Hércules L-100-20 FAP 382 también trasladará a 47 ciudadanos bolivianos de retorno a su territorio. Para ello, se autorizó el viaje de la tripulación principal y alterna de la FAP, cuya participación quedará sujeta a cualquier eventual impedimento de la delegación titular.

La resolución precisa que tanto la salida como el retorno de la aeronave están programados para este domingo. Asimismo, faculta al comandante general de la FAP a modificar las fechas del operativo, siempre que no se amplíe el tiempo autorizado ni se alteren los objetivos de la misión. El documento lleva la firma del ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno.

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¿Qué está pasando en Bolivia?

Bolivia atraviesa una crisis social y política marcada por protestas, bloqueos de carreteras y enfrentamientos en ciudades como La Paz y Cochabamba, debido a la escasez de combustible, el alza de precios y el rechazo a medidas del gobierno.

La situación ha generado desabastecimiento, suspensión parcial del transporte y miles de personas varadas, entre ellas ciudadanos peruanos, lo que motivó la activación de vuelos humanitarios para facilitar su retorno al país.

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