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Línea 1 del Metro de Lima cierra tres estaciones por el ingreso indebido de una persona a la vía férrea

El sistema de trenes anunció que la medida se aplica de manera temporal para atender la emergencia registrada este domingo 24 de mayo.

Cierre temporal de estaciones en la Línea 1 del Metro de Lima
Cierre temporal de estaciones en la Línea 1 del Metro de Lima | Foto: Andina / Difusión
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La Línea 1 del Metro de Lima anunció el cierre de tres estaciones de su servicio debido al ingreso indebido de una persona a la vía férrea. La medida se aplica de manera temporal y podría complicar el traslado de personas que planeaban usar este medio de transporte en la capital este domingo 24 de mayo.

PUEDES VER: Confirmado por el MTC | Línea 1 del Metro de Lima aumentará la flota y reducirá tiempos de espera

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¿Cuáles son las estaciones cerradas de la Línea 1 del Metro de Lima?

Según la empresa, la disposición se aplicó en las estaciones Miguel Grau, El Ángel y Presbítero Maestro.

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Por el momento, la circulación del servicio se realiza de la siguiente manera:

  • Tramo sur: de Villa El Salvador a Gamarra
  • Tramo norte: de Bayóvar a Caja de Agua

¿Hasta cuándo se mantendrá el cierre temporal de las estaciones?

La Línea 1 del Metro de Lima no precisó la duración de la disposición, pero indicó que a las 4.00 p. m. de este domingo 24 de mayo brindará una nueva actualización a través de sus canales oficiales.

Durante este tiempo, recomendó a los usuarios usar otros medios de transporte y seguir en todo momento las indicaciones del personal de cada estación.

Comunicado oficial

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