Línea 1 del Metro de Lima cierra tres estaciones por el ingreso indebido de una persona a la vía férrea

Cierre temporal de estaciones en la Línea 1 del Metro de Lima | Foto: Andina / Difusión

Cierre temporal de estaciones en la Línea 1 del Metro de Lima | Foto: Andina / Difusión

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La Línea 1 del Metro de Lima anunció el cierre de tres estaciones de su servicio debido al ingreso indebido de una persona a la vía férrea. La medida se aplica de manera temporal y podría complicar el traslado de personas que planeaban usar este medio de transporte en la capital este domingo 24 de mayo.

¿Cuáles son las estaciones cerradas de la Línea 1 del Metro de Lima?

Según la empresa, la disposición se aplicó en las estaciones Miguel Grau, El Ángel y Presbítero Maestro.

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Por el momento, la circulación del servicio se realiza de la siguiente manera:

Tramo sur: de Villa El Salvador a Gamarra

Tramo norte: de Bayóvar a Caja de Agua

¿Hasta cuándo se mantendrá el cierre temporal de las estaciones?

La Línea 1 del Metro de Lima no precisó la duración de la disposición, pero indicó que a las 4.00 p. m. de este domingo 24 de mayo brindará una nueva actualización a través de sus canales oficiales.

Durante este tiempo, recomendó a los usuarios usar otros medios de transporte y seguir en todo momento las indicaciones del personal de cada estación.

Comunicado oficial

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