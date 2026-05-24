Línea 1 del Metro de Lima cierra tres estaciones por el ingreso indebido de una persona a la vía férrea
El sistema de trenes anunció que la medida se aplica de manera temporal para atender la emergencia registrada este domingo 24 de mayo.
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La Línea 1 del Metro de Lima anunció el cierre de tres estaciones de su servicio debido al ingreso indebido de una persona a la vía férrea. La medida se aplica de manera temporal y podría complicar el traslado de personas que planeaban usar este medio de transporte en la capital este domingo 24 de mayo.
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¿Cuáles son las estaciones cerradas de la Línea 1 del Metro de Lima?
Según la empresa, la disposición se aplicó en las estaciones Miguel Grau, El Ángel y Presbítero Maestro.
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Por el momento, la circulación del servicio se realiza de la siguiente manera:
- Tramo sur: de Villa El Salvador a Gamarra
- Tramo norte: de Bayóvar a Caja de Agua
¿Hasta cuándo se mantendrá el cierre temporal de las estaciones?
La Línea 1 del Metro de Lima no precisó la duración de la disposición, pero indicó que a las 4.00 p. m. de este domingo 24 de mayo brindará una nueva actualización a través de sus canales oficiales.
Durante este tiempo, recomendó a los usuarios usar otros medios de transporte y seguir en todo momento las indicaciones del personal de cada estación.
Comunicado oficial
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