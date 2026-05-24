Caen Los Latinos: extorsionadores amenazaban a empresario de Ate por S/50.000 con foto de su hijo

La Policía Nacional desarticuló a Los Latinos, banda criminal dedicada a extorsionar a un empresario en Ate, exigiendo S/50,000 con amenazas. Las víctimas recibían mensajes intimidatorios y fotografías familiares. | Difusión

La Policía Nacional desarticuló a Los Latinos, banda criminal dedicada a extorsionar a un empresario en Ate, exigiendo S/50,000 con amenazas. Las víctimas recibían mensajes intimidatorios y fotografías familiares. | Difusión

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La Policía Nacional desarticuló a la banda criminal Los Latinos, acusada de extorsionar a un empresario inmobiliario en Ate, a quien exigían el pago de S/50.000 bajo amenazas contra él y su familia.

Según las investigaciones, los delincuentes le enviaban mensajes intimidatorios, información personal e incluso fotografías de sus hijos para presionarlo.

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Capturan a banda de extorsionadores en Ate

La captura de tres presuntos integrantes se logró tras la denuncia presentada por la víctima. El operativo estuvo a cargo de agentes de la División de Investigación de Extorsiones de la PNP, informó el coronel Holger Obando.

'Había un ecosistema intimidatorio y extorsivo que no solo consistía en mensajes por WhatsApp, sino también en doxeo personal y familiar', señaló el jefe policial.

Los detenidos fueron identificados como Cristhian Portales Jihuallanga (36), Bruce Toshiro García de la Cruz (39) y Mayra del Rosario Toro Gavidia (36). De acuerdo con la Policía, los dos hombres cuentan con antecedentes por robo agravado.

Las investigaciones apuntan a que Toro Gavidia cumplía el rol de receptora del dinero y hacía labores de seguimiento e identificación de víctimas. Además, habría sido intervenida en 2016 por intentar ingresar un chip telefónico a un penal.

Incautaciones de la PNP

Durante la intervención, la PNP incautó siete celulares, cuatro chips y cinco tarjetas bancarias. El caso continúa en investigación para determinar si la banda estaría involucrada en otros hechos de extorsión en Lima Este.

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