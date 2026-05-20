Esposa de policía denuncia robo dentro de estacionamiento de hospital de la PNP en Jesús María: "Le dijeron:'te damos cochera no vigilancia'"

Suboficial de la PNP que sufrió robo dentro de hospital de su institución teme represalias tras denuncia pública. | Foto: composición LR

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Un policía en retiro denunció el robo de una computadora valorizada en US$ 5.000 dentro del estacionamiento del Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz, en el distrito limeño de Jesús María. El hecho ocurrió cuando el exagente acudió al nosocomio para someterse a una infiltración en la rodilla y dejó su vehículo en la cochera del centro médico. Según manifestó su esposa, los delincuentes rompieron una de las lunas del auto y desconectaron la alarma para evitar ser descubiertos.

“Estamos en el hospital central de la policía, dentro de la cochera, en el sótano, y aquí le robaron a mi esposo. Se han llevado su computadora. Le acaban de romper la luna estando en la cochera de la policía”, comentó en un video difundido por ATV Noticias.

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De acuerdo con las investigaciones preliminares, dos sujetos habrían planificado el robo. Un hombre encapuchado ingresó al sótano del hospital mientras su cómplice lo esperaba y vigilaba la zona. Esta situación ha generado preocupación, ya que el centro médico cuenta con resguardo de efectivos policiales.

Hurtos constantes dentro del hospital de la PNP

José Palacios, exagente de la PNP y abogado del agraviado, reveló que este no sería un caso aislado. Según afirmó, ya se han reportado múltiples sustracciones de accesorios de vehículos dentro de las instalaciones de los nosocomios de la Policía Nacional del Perú; sin embargo, muchos afectados prefieren no denunciar por temor a ser sancionados.

“Él me dice que le dijeron: ‘acá te damos estacionamiento, pero no te damos vigilancia’. Yo lo vengo asesorando pero teme que puedan tomar represalias contra él. Puede ser sancionado, hostigado o cambiado (de área de servicio)”, señaló.

Asimismo, indicó que estos hechos no solo se registrarían en el área de estacionamiento, sino también dentro del hospital, donde —según precisó— se han reportado sustracciones de tuberías de los baños y equipos médicos de los consultorios.