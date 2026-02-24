Posible canalización de quebradas de Trujillo al río Moche genera alarma entre alcaldes ante inminentes lluvias

La posible canalización de las aguas de las quebradas hacia el río Moche se convirtió en el principal motivo de preocupación de los alcaldes de la provincia de Trujillo. Foto: Composición LR / Yolanda Goicochea, La República

La posible canalización de las aguas de las quebradas hacia el río Moche se convirtió en el principal motivo de preocupación de los alcaldes de la provincia de Trujillo. Foto: Composición LR / Yolanda Goicochea, La República

El Gobierno Regional de La Libertad encabezó una reunión de emergencia en la Casa de Gobierno ante el peligro inminente por posibles lluvias intensas en la provincia de Trujillo. La sesión fue liderada por el gobernador encargado, Ever Cadenillas Coronel, y contó con la participación de alcaldes distritales, funcionarios técnicos y representantes del Ejecutivo, entre ellos el director del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) de la región.

Durante su intervención, el gobernador encargado señaló que el objetivo fue identificar puntos críticos y establecer responsabilidades claras. “Hoy se ha hecho una participación general con la finalidad de establecer cuáles son nuestros puntos críticos. Cada municipio se está comprometiendo a trasladar recursos a la cuenta 068 para definir la ayuda y la contratación de maquinaria en caso de desastre”, precisó. Asimismo, cuestionó que varias obras de prevención no hayan sido culminadas pese a la millonaria inversión realizada señaló.

La posible canalización de las aguas de las quebradas hacia el río Moche se convirtió en el principal motivo de preocupación de los alcaldes de la provincia de Trujillo durante esta reunión de emergencia. Donde advirtieron riesgos para miles de familias asentadas en zonas vulnerables.

Por su parte, el alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna, explicó que aún existe incertidumbre sobre la derivación de aguas de las quebradas hacia el río Moche. “Ante esa pequeña duda, mejor aclarar. Si se va a derivar al Moche, ¿cuáles son los puntos más neurálgicos que habría que atender? Y si no, ¿cómo tenemos que tener listos los planes de contingencia? Para encausar y desaguar”, manifestó el burgomaestre.

En esa misma línea, el alcalde de Víctor Larco, Enrique León, mostró su preocupación por el posible impacto en su jurisdicción. “Si se canalizan las aguas hacia el río Moche sin culminar las defensas, vamos a afectar sectores como el Golf y Buenos Aires Sur”, advirtió. No obstante, informó que su distrito cuenta con 22 buzonetas para desaguar, seis motobombas y que el gobernador se comprometió a asignar “de manera inamovible” un hidrojet.

La autoridad de Moche, Roberto Chávez, manifestó su preocupación por el incremento del caudal del río que atraviesa su jurisdicción y advirtió sobre el riesgo que implicaría la derivación de aguas desde las quebradas hacia ese afluente sin contar con defensas culminadas. “Estamos muy preocupados por la crecida del río Moche y por cómo pueda impactar en nuestros sectores más vulnerables. Si se incrementa el caudal sin las obras completas, podríamos tener afectaciones mayores”, sostuvo, al tiempo que indicó que su municipio viene coordinando acciones preventivas y solicitando apoyo de maquinaria para reforzar las zonas críticas.

El burgomaestre de Poroto, Luis Valle, señaló que su distrito ya viene ejecutando parte del presupuesto destinado a prevención ante las lluvias y que una de sus principales preocupaciones es la crecida del río. “Ya hemos venido ejecutando parte del presupuesto que corresponde ante estas inminentes lluvias. En Poroto son más afectadas las viviendas de material rústico y hemos estado apoyando constantemente con calaminas”, manifestó. Asimismo, advirtió: “Estamos muy preocupados por el tema de la crecida de las aguas del río Moche”, y aseguró que trabajarán de manera articulada con el Gobierno Regional para prevenir mayores daños.

Piden culminar obras de quebradas

El alcalde de La Esperanza, Wilmer Sánchez, advirtió que su distrito es uno de los más vulnerables ante la activación de quebradas y cuestionó el retraso en obras comprometidas. “La Esperanza es uno de los distritos más afectados porque se activan cuatro quebradas: Los Ángeles, Indoamérica, Nuevo Jerusalén y Los Rosales”, sostuvo. Además, expresó su malestar con la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN): “Hace más de un año se comprometieron a hacer diques en la quebrada Los Ángeles como medida de emergencia y no se ha hecho absolutamente nada. Mientras no sean canalizadas esas aguas, las acciones van a ser insuficientes para proteger a la población”, manifestó.

Acciones de prevención

En esa misma línea, el alcalde de El Porvenir, Juan Carranza, advirtió que su distrito suele ser el primero en resultar afectado. “Históricamente, El Porvenir es el distrito que, cuando se desborda, siempre resulta el primer afectado, somos el escudo. Hemos hecho un proyecto de canalización en la calle Hipólito Unanue y propuso que eso siga desde Trujillo hasta Víctor Larco”, sostuvo.

La autoridad de Laredo, Sergio Vilchez, remarcó que las acciones deben ejecutarse antes, durante y después del evento climático. “El Sistema Nacional de Riesgo exige que tomemos acciones antes, durante y después. La solución pendiente es la canalización de la quebrada San Ildefonso hacia el río Moche, pero esas obras están inconclusas por falta de recursos del Gobierno Central, nosotros exigimos al ANIN que se puedan brindar los recursos correspondientes para culminar la obra”, expresó, anunciando que viajará a Lima para exigir financiamiento.

El subgerente de Defensa Civil, Wilfredo Agustín Díaz, informó que de diciembre a febrero. “A nivel regional tenemos 1,059 familias afectadas y 58 familias damnificadas en lo que va de este periodo de lluvias”, precisando que en Trujillo se han reportado “14 familias damnificadas en el distrito de Laredo y un poco más de 100 familias afectadas”, al tiempo que advirtió que muchas emergencias no están siendo registradas por los gobiernos locales, lo que dificulta solicitar declaratorias de emergencia para la región La Libertad.