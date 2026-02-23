El nombre de Valentino está en el centro de la polémica luego de que fuera señalado por una agresión ocurrida la madrugada del 14 de febrero, en un incidente que dejó a una joven con fractura en el pie. Las imágenes del altercado circularon en redes sociales y desataron cuestionamientos sobre si el tiktoker agrede a joven durante el enfrentamiento.

Frente a la controversia, el creador de contenido decidió pronunciarse públicamente para rechazar las acusaciones. Si bien admitió que hubo un forcejeo en medio de una situación confusa, aseguró que intervino para proteger a su hermano y negó de manera categórica haber provocado lesiones graves.

Valentino niega haber causado la fractura tras el altercado

De acuerdo con su versión, el conflicto se produjo cuando intentó mediar en una discusión que involucraba a su entorno cercano. En los registros difundidos se le observa en medio del enfrentamiento con una joven identificada como Zamira Grado. Posteriormente se confirmó que ella sufrió la fractura de dos huesos en el pie.

Las acusaciones en redes apuntan a que Valentino agrede a joven durante el altercado, señalándolo por haberla jalado del cabello y arañado. No obstante, el influencer fue enfático al deslindarse de la lesión. “Nunca nadie puede agredir a una mujer. Yo actué en defensa por mi hermano. No pensé que iba a llegar a una agresión física, por ende tuve que defenderme”, declaró.

Asimismo, precisó que en ningún momento propinó patadas ni ocasionó daños óseos. “Quiero dejar en claro que yo nunca pateé, no rompí costillas, no fracturé el pie a nadie”, sostuvo, en referencia directa a la versión que circula en plataformas digitales.

Valentino afirma que intentó comunicarse con la familia

En su descargo, Valentino explicó que, al enterarse del diagnóstico médico de la joven —quien se encontraba hospitalizada por la fractura—, buscó establecer contacto con ella y sus allegados. Según afirmó, la comunicación se mantuvo durante varios días con la intención de ofrecer ayuda, pese a insistir en que no fue responsable de la lesión.

“Cuando nos enteramos de la lesión, mi familia y yo nos pusimos en contacto para querer ayudarla. Pese a que yo no le había ocasionado eso, igual me interesé en poder apoyarla”, indicó.