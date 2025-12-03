Corte de La Libertad implementará botón de pánico en el distrito de Poroto

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, arribó hasta la localidad de Poroto para la firma del acta de compromiso que permitirá la instalación del Botón de Pánico en dicha localidad. Este nuevo compromiso se celebró con la Municipalidad Distrital de Poroto y la comisaría de la zona, con la finalidad de brindar una respuesta oportuna y salvaguardar la integridad de las víctimas de violencia.

Fue el gerente municipal Eriko Cueva Fuentes, quien -en representación del alcalde de Poroto- agradeció la presencia de la Corte de La Libertad, y destacó la importancia de realizar un trabajo articulado que permita unir esfuerzos para una atención oportuna y adecuada a las mujeres en este distrito.

“Esta visita es un hito histórico para el distrito de Poroto. Agradecemos la presencia de nuestra autoridad judicial, y, sobre todo, su intención de contribuir y sumar esfuerzos para suprimir esta problemática que, muchas veces, se presenta de manera silenciosa debido a la idiosincrasia y las costumbres de los habitantes de la zona”, remarcó el gerente edil.

En su discurso central, la titular de la primera Corte del Perú republicano remarcó la importancia de generar este tipo de alianzas con las demás autoridades públicas no solo para la instalación y el funcionamiento del aplicativo Botón de Pánico, sino también para mantener una solo línea de trabajo que contribuya a mejorar la convivencia en los respectivos distritos.

Asimismo, indicó que el equipo de la Corte de La Libertad apoyará en la implementación de este mecanismo, así como en la capacitación del personal encargado de la atención de las víctimas de violencia. Además, se asegurará de realizar un monitoreo constante para garantizar que el uso del aplicativo sea sostenible en el tiempo y que signifique una lucha real contra la violencia.

Tras la firma del acta de compromiso, la jueza coordinadora del Módulo Judicial Integrado en Violencia, Ana Karina Armas Cueva, expuso sobre la funcionalidad del Botón de Pánico y la necesidad del trabajo coordinado entre las instituciones involucradas en la tramitación de estos casos, con el fin de ofrecer respuestas oportunas en beneficio de la población.

Cabe indicar que, en este evento también estuvieron presentes, la administradora del Módulo Judicial Integrado en Violencia, los representantes del Centro de Emergencia Mujer, así como de los integrantes de las rondas campesinas y del centro de salud de Poroto.