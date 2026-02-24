Miralles deja el MEF y jura como nueva presidenta de la PCM. Foto: difusión

Denisse Miralles juró este 24 de febrero como nueva presidenta del Consejo de Ministros en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno. El acto fue encabezado por el mandatario José María Balcázar, quien le tomó juramento en el Salón Dorado ante autoridades y funcionarios del Ejecutivo.

Noticia en desarrollo...

