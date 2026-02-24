Denisse Miralles jura como nueva presidenta de la PCM y deja el Ministerio de Economía y Finanzas
La nueva presidenta de la PCM dejó su cargo en el MEF. Miralles deberá solicitar el voto de confianza del Congreso y conducir al gabinete ministerial en plena transición política en las elecciones 2026.
- Nuevas rutas del Metro: Línea 8 conectará El Agustino con el Cercado y Línea 9 unirá San Miguel con el Rímac
- 22 ríos y sus afluentes están contaminados por la minería ilegal
Denisse Miralles juró este 24 de febrero como nueva presidenta del Consejo de Ministros en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno. El acto fue encabezado por el mandatario José María Balcázar, quien le tomó juramento en el Salón Dorado ante autoridades y funcionarios del Ejecutivo.
Noticia en desarrollo...
TE RECOMENDAMOS
GABINETE DE SOTO JURA HOY Y TODO SOBRE DEBATE 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno