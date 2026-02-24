HOYSuscripcion LR Focus

Política

Denisse Miralles jura como nueva presidenta de la PCM y deja el Ministerio de Economía y Finanzas

La nueva presidenta de la PCM dejó su cargo en el MEF. Miralles deberá solicitar el voto de confianza del Congreso y conducir al gabinete ministerial en plena transición política en las elecciones 2026.

Miralles deja el MEF y jura como nueva presidenta de la PCM. Foto: difusión
Miralles deja el MEF y jura como nueva presidenta de la PCM. Foto: difusión

Denisse Miralles juró este 24 de febrero como nueva presidenta del Consejo de Ministros en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno. El acto fue encabezado por el mandatario José María Balcázar, quien le tomó juramento en el Salón Dorado ante autoridades y funcionarios del Ejecutivo.

Noticia en desarrollo...

Denisse Miralles jura como nueva presidenta de la PCM y deja el Ministerio de Economía y Finanzas

