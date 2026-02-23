Contraloría alerta graves fallas en 16 hospitales del Minsa en Lima: pacientes atendidos en pasillos, sin personal y equipos inoperativos

Contraloría detecta graves deficiencias en servicios de emergencia de hospitales del Minsa en Lima Metropolitana | Contraloría

Contraloría detecta graves deficiencias en servicios de emergencia de hospitales del Minsa en Lima Metropolitana | Contraloría

La Contraloría General de la República detectó deficiencias en los servicios de emergencia de 16 hospitales del Ministerio de Salud (Minsa) ubicados en Lima Metropolitana. Entre los principales hallazgos se identificó la atención de pacientes en pasillos, un limitado número de personal médico, equipos biomédicos inoperativos, desabastecimiento de medicamentos esenciales y tiempos de espera que superan las 12 horas.

Las diligencias realizadas en noviembre de 2025 comprendieron los hospitales Arzobispo Loayza (Lima), Dos de Mayo (Lima), Docente Madre Niño San Bartolomé (Lima), Santa Rosa (Pueblo Libre), Emergencias José Casimiro Ulloa (Miraflores), Víctor Larco Herrera (Magdalena), Sergio E. Bernales (Comas), Carlos Lanfranco La Hoz (Puente Piedra), María Auxiliadora (San Juan de Miraflores), Hipólito Unánue (El Agustino), Hermilio Valdizán (Santa Anita), Lima Este – Vitarte (Ate), José Agurto Tello de Chosica (Chosica), San Juan de Lurigancho (San Juan de Lurigancho), Huaycán (Ate) y Emergencias Villa El Salvador (Villa El Salvador).

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI SE QUEDA SIN 'CUCO' COMUNISTA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

En la revisión a los servicios de emergencia de estos establecimientos de segundo y tercer nivel de atención se identificaron 12 situaciones adversas. La Contraloría alertó que, pese a haber transcurrido más de dos meses desde la inspección, las observaciones no han sido corregidas, lo que podría afectar la seguridad, oportunidad y calidad de la atención brindada a pacientes en estado crítico.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Deficiencias encontradas por la Contraloría en hospitales de Lima

Sin personal

En algunos establecimientos se evidenció la ausencia de especialistas y la falta de programación de médicos en turnos de guardia y retenes (profesionales que deben estar disponibles para acudir ante una emergencia). Por ejemplo, en el Hospital Santa Rosa se constató la ausencia de cardiólogo, cirujano de tórax y neurocirujano, mientras que en el Hospital de Huaycán el gineco obstetra no asistió a laborar.

Además, en los hospitales Santa Rosa, Sergio Bernales y Emergencias Villa El Salvador no se planificaron turnos de retén en siete especialidades: psiquiatría, urología, oftalmología, otorrinolaringología, cirugía de cabeza y cuello, neurología y nefrología.

Atención en pasadizos

La Contraloría detectó que pacientes eran atendidos en pasillos en tres hospitales. En el Hospital Arzobispo Loayza se identificó a 18 pacientes distribuidos en las áreas de traumatología y cirugía. En el Hospital San Juan de Lurigancho se reportaron tres pacientes atendidos en los pasillos.

La situación más crítica se registró en el Hospital de Emergencias Villa El Salvador, donde se identificaron 53 pacientes en pasadizos. Las paredes estaban numeradas y los pacientes —entre adultos, mujeres y niños— permanecían en sillas de ruedas, camillas o sillas, sin dispositivos para llamar a enfermería en caso de emergencia.

Atención en pasillos del Hospital Arzobispo Loayza. Foto: Contraloría.

Asimismo, en 12 de los 16 hospitales los pacientes permanecen en la sala de observación por 12 horas o más, lo que genera riesgo en la atención de casos de gravedad súbita extrema y urgencia mayor. Esta situación se presenta con mayor incidencia en Lima Este – Vitarte (94%), Hermilio Valdizán (90%) y Emergencias Villa El Salvador (62%).

Sin equipos

El informe también advierte la ausencia de 117 equipos biomédicos esenciales para la atención de emergencias, lo que compromete la calidad y continuidad del servicio.

Entre los equipos faltantes figuran hemoglobinómetros (11), dispositivos utilizados para medir la hemoglobina en sangre; electroencefalógrafos portátiles (10), que permiten registrar la actividad eléctrica cerebral en pacientes críticos; y monitores de presión intracraneal (10), que miden en tiempo real la presión dentro del cráneo, fundamentales en casos de traumatismos o lesiones neurológicas graves.

Además, se identificaron 42 equipos biomédicos inoperativos. En el Hospital Nacional Sergio E. Bernales se hallaron 18 ventiladores volumétricos malogrados, equipos que suministran oxígeno de manera controlada a pacientes con dificultad respiratoria.

En el Hospital Casimiro Ulloa no funcionaba el tomógrafo computarizado, esencial para obtener imágenes internas del cuerpo y diagnosticar emergencias. Asimismo, en los hospitales Santa Rosa y Huaycán se detectaron ecógrafos inoperativos, equipos que permiten realizar estudios por ultrasonido.

Desabastecimiento

Los servicios de emergencia presentan desabastecimiento de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y sanitarios. Durante la visita se identificaron 641 productos sin stock para atender la demanda. El mayor número se concentra en el Hospital Arzobispo Loayza (336), seguido del Hospital Santa Rosa (71) y el Hospital Sergio Bernales (51).

Asimismo, 13 farmacias de emergencia registran 1.396 ítems con disponibilidad menor a un mes de consumo promedio mensual. Destacan el Hospital Santa Rosa (316), San Juan de Lurigancho (234) y San Bartolomé (216).

Cantidad de productos farmacéuticos y dispositivos médicos y sanitarios en desabastecimiento. Foto: Contraloría.

En contraste, 15 establecimientos presentan sobrestock, es decir, productos en exceso por encima de seis meses de consumo promedio, lo que genera riesgo de vencimiento y perjuicio económico. Se reportaron 1.910 productos en esta condición. Los mayores niveles se registran en Huaycán (316), Emergencias Villa El Salvador (301), José Agurto Tello (260), Casimiro Ulloa (260) y Vitarte (259).

Otros hallazgos

La Contraloría también detectó que 10 de los 16 establecimientos no cuentan con certificado vigente de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, lo que podría generar sanciones. Además, se identificaron deficiencias en el almacenamiento de fármacos, mobiliario deteriorado —como camillas, sillas de ruedas y portasueros— que pone en riesgo la seguridad del paciente, falta de certificación de Buenas Prácticas en farmacias y ausencia de autorización sanitaria en algunos casos.

Los resultados fueron comunicados al titular del Minsa para que adopte medidas preventivas y correctivas. Sin embargo, del operativo realizado el 21 de noviembre de 2025 al 10 de febrero, las situaciones adversas continuaban sin ser subsanadas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.