Lluvias en Perú hoy EN VIVO: nuevos desbordes y más de la emergencia por inundaciones en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones
Hasta el momento se reportan más de 53 fallecidos y 85,000 afectados. Durante este 22 y 23 de febrero, dos personas murieron en Arequipa y otras 78 quedaron damnificadas, según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).
Las intensas lluvias que azotan al menos 10 regiones del Perú, especialmente en las ciudades de Arequipa, Ica, Tumbes, volvieron a generar una situación crítica el fin de semana del 21 y 22 de febrero, luego de que varias torrenteras colapsaran e inundaran calles y viviendas en distintos distritos, como Yanahuara. La torrentera Chullo registró nuevos desbordes. En Cayma y Cerro Colorado, el lodo y el agua ingresaron a zonas residenciales, afectaron a decenas de familias y complicaron el tránsito vehicular y peatonal.
De acuerdo con reportes oficiales, las precipitaciones activaron nuevamente quebradas urbanas que ya habían causado daños días atrás y dejaron varios sectores vulnerables en plena temporada de lluvias. Hasta el momento, se reportan al menos 53 personas fallecidas y 85,000 afectados, según eel Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)
Lluvias en Perú EN VIVO
Torrentera El Chullo deja familias afectadas
Las lluvias intensas del domingo golpearon con mayor fuerza a Yanahuara y Cayma, en Arequipa, por el ingreso de la torrentera El Chullo. El desborde dejó cientos de viviendas afectadas y a numerosas familias en una situación crítica.
Durante una inspección realizada por la tarde, el gobernador regional Rohel Sánchez anunció medidas de atención inmediata. Entre ellas, se dispuso la entrega de carpas, frazadas y alimentos para los damnificados. La respuesta se ejecuta en coordinación con INDECI y el COER Arequipa.
Además, se habilitaron albergues temporales en Yanahuara y Sachaca para evacuar y resguardar a la población. También se acondicionaron espacios de refugio en el Centro de Convenciones de Cerro Juli y en coliseos universitarios.
Truenos y lluvias torrenciales en Lambayeque
Las lluvias nocturnas con truenos y relámpagos afectaron a gran parte de Lambayeque, con calles anegadas, viviendas dañadas, vías bloqueadas y poblados aislados, sobre todo en Chongoyape. Se reportaron precipitaciones con descargas eléctricas en Pítipo, Batán Grande, Chongoyape y Tumán, mientras que en Chiclayo la lluvia fue de moderada intensidad.
En la ciudad de Chiclayo, una cornisa del palacio municipal se desprendió y cayó a la vía pública; no hubo heridos y la zona fue cercada por seguridad.
También se alertó sobre el aumento del caudal del río La Leche, que pone en riesgo el puente colgante de Incahuasi.
Ante esta crecida, los distritos de Mochumí, Íllimo, Pacora y Jayanca permanecen en vigilancia. En Ferreñafe, Motupe, Cayaltí y Mórrope hubo lluvias ligeras, aunque se registraron viviendas inundadas. Mientras que en José Leonardo Ortiz, las precipitaciones empeoraron el impacto de obras inconclusas, con zanjas abiertas llenas de agua que dificultan el tránsito.
Además, la crecida del río Zaña dejó aislados a tres centros poblados, obligando a varios vecinos a cruzar en bote para movilizarse y abastecerse.
INDECI cuenta con 10.000 toneladas de ayuda humanitaria
Ante la crisis en diversas regiones del país por el aumento de las lluvias y el desborde de ríos, el Indeci informó que cuenta con 10.000 toneladas de ayuda humanitaria para atender las complicaciones que se presenten.
Al menos dos fallecidos en Arequipa
Al menos dos personas fallecieron, otras 78 quedaron damnificadas y 2.301 resultaron afectadas el último fin de semana, según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).
Provincia de Cajamarca aislada por lluvias
A causa de las fuertes lluvias registradas el último fin de semana, algunos tramos de la carretera de acceso a la provincia de San Miguel, en Cajamarca, se encuentran bloqueados por la crecida del río, que se llevó gran parte de la carpeta asfáltica.
