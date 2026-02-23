Las lluvias nocturnas con truenos y relámpagos afectaron a gran parte de Lambayeque, con calles anegadas, viviendas dañadas, vías bloqueadas y poblados aislados, sobre todo en Chongoyape. Se reportaron precipitaciones con descargas eléctricas en Pítipo, Batán Grande, Chongoyape y Tumán, mientras que en Chiclayo la lluvia fue de moderada intensidad.



En la ciudad de Chiclayo, una cornisa del palacio municipal se desprendió y cayó a la vía pública; no hubo heridos y la zona fue cercada por seguridad.

También se alertó sobre el aumento del caudal del río La Leche, que pone en riesgo el puente colgante de Incahuasi.



Ante esta crecida, los distritos de Mochumí, Íllimo, Pacora y Jayanca permanecen en vigilancia. En Ferreñafe, Motupe, Cayaltí y Mórrope hubo lluvias ligeras, aunque se registraron viviendas inundadas. Mientras que en José Leonardo Ortiz, las precipitaciones empeoraron el impacto de obras inconclusas, con zanjas abiertas llenas de agua que dificultan el tránsito.



Además, la crecida del río Zaña dejó aislados a tres centros poblados, obligando a varios vecinos a cruzar en bote para movilizarse y abastecerse.