Luis Jiménez Borra es el nuevo ministro de Justicia del Gobierno de José María Balcázar

Jiménez Borra asume la cartera de Justicia en lugar de Walter Martínez Laura. Foto: Presidencia

El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Luis Jiménez Borra como el nuevo ministro de Justicia para integrar el gabinete de Denisse Miralles.

Jiménez Borra se desempeñó anteriormente como viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem). El nuevo titular de Justicia cuenta con títulos de doctor y máster en gobierno y gestión pública.

Anteriormente, el flamante ministro de Justicia fue regidor de la Municipalidad de Lima en los períodos 2007-2010 y 2015-2018. Asimismo, fue gerente municipal en los municipios de San Isidro y Santa María del Mar.

De esta manera, Jiménez ocupará el lugar de Walter Martínez Laura, quien ocupó ese puesto durante la gestión del censurado presidente José Jerí.