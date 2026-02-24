Luis Jiménez Borra es el nuevo ministro de Justicia del Gobierno de José María Balcázar
El nuevo titular de Justicia asumió como viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas.
El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Luis Jiménez Borra como el nuevo ministro de Justicia para integrar el gabinete de Denisse Miralles.
Jiménez Borra se desempeñó anteriormente como viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem). El nuevo titular de Justicia cuenta con títulos de doctor y máster en gobierno y gestión pública.
Anteriormente, el flamante ministro de Justicia fue regidor de la Municipalidad de Lima en los períodos 2007-2010 y 2015-2018. Asimismo, fue gerente municipal en los municipios de San Isidro y Santa María del Mar.
De esta manera, Jiménez ocupará el lugar de Walter Martínez Laura, quien ocupó ese puesto durante la gestión del censurado presidente José Jerí.