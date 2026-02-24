HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Juramentación de ministros: Hernando de Soto a la cabeza | Epicentro Electoral - Réplica

Política

Luis Jiménez Borra es el nuevo ministro de Justicia del Gobierno de José María Balcázar

El nuevo titular de Justicia asumió como viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas.

Jiménez Borra asume la cartera de Justicia en lugar de Walter Martínez Laura. Foto: Presidencia
Jiménez Borra asume la cartera de Justicia en lugar de Walter Martínez Laura. Foto: Presidencia

El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Luis Jiménez Borra como el nuevo ministro de Justicia para integrar el gabinete de Denisse Miralles.

Únete a nuestro canal de política y economía

Jiménez Borra se desempeñó anteriormente como viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem). El nuevo titular de Justicia cuenta con títulos de doctor y máster en gobierno y gestión pública.

TE RECOMENDAMOS

GABINETE DE SOTO JURA HOY Y TODO SOBRE DEBATE 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: EN VIVO: José Balcázar toma juramento de ministros de Estado: Denisse Miralles es la nueva presidenta del Consejo de Ministros

lr.pe

Anteriormente, el flamante ministro de Justicia fue regidor de la Municipalidad de Lima en los períodos 2007-2010 y 2015-2018. Asimismo, fue gerente municipal en los municipios de San Isidro y Santa María del Mar.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

De esta manera, Jiménez ocupará el lugar de Walter Martínez Laura, quien ocupó ese puesto durante la gestión del censurado presidente José Jerí.

Notas relacionadas
Hernando de Soto: José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete

Hernando de Soto: José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete

LEER MÁS
EN VIVO José Balcázar toma juramento de ministros de Estado: Denisse Miralles es la nueva presidenta del Consejo de Ministros

EN VIVO José Balcázar toma juramento de ministros de Estado: Denisse Miralles es la nueva presidenta del Consejo de Ministros

LEER MÁS
Denisse Miralles jura como nueva presidenta de la PCM y deja el Ministerio de Economía y Finanzas

Denisse Miralles jura como nueva presidenta de la PCM y deja el Ministerio de Economía y Finanzas

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
EN VIVO José Balcázar toma juramento de ministros de Estado: Denisse Miralles es la nueva presidenta del Consejo de Ministros

EN VIVO José Balcázar toma juramento de ministros de Estado: Denisse Miralles es la nueva presidenta del Consejo de Ministros

LEER MÁS
José María Balcázar EN VIVO: presidenta toma juramento de nuevos ministros de Estado

José María Balcázar EN VIVO: presidenta toma juramento de nuevos ministros de Estado

LEER MÁS
Denisse Miralles jura como nueva presidenta de la PCM y deja el Ministerio de Economía y Finanzas

Denisse Miralles jura como nueva presidenta de la PCM y deja el Ministerio de Economía y Finanzas

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EN VIVO José Balcázar toma juramento de ministros de Estado: Denisse Miralles es la nueva presidenta del Consejo de Ministros

Partido Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: alineaciones confirmadas de la vuelta por Copa Libertadores

Denisse Miralles: perfil y experiencia de la nueva presidenta del Consejo de Ministros

Política

EN VIVO José Balcázar toma juramento de ministros de Estado: Denisse Miralles es la nueva presidenta del Consejo de Ministros

Denisse Miralles: perfil y experiencia de la nueva presidenta del Consejo de Ministros

Denisse Miralles jura como nueva presidenta de la PCM y deja el Ministerio de Economía y Finanzas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

EN VIVO José Balcázar toma juramento de ministros de Estado: Denisse Miralles es la nueva presidenta del Consejo de Ministros

Denisse Miralles: perfil y experiencia de la nueva presidenta del Consejo de Ministros

Denisse Miralles jura como nueva presidenta de la PCM y deja el Ministerio de Economía y Finanzas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025