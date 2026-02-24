El incidente sucedió en la región de Lambayeque y todos los integrantes del auto salieron despedidos del vehículo. | Emmanuel Moreno | Composición LR

El incidente sucedió en la región de Lambayeque y todos los integrantes del auto salieron despedidos del vehículo. | Emmanuel Moreno | Composición LR

La Panamericana Norte, en la región Lambayeque, vuelve a ser escenario de la muerte. Una pareja de esposos policías y su pequeña hija perdieron la vida la tarde del martes 24 de febrero cuando se trasladaban a bordo de un automóvil color plata. Un segundo menor de edad y otra persona quedaron gravemente heridos. Se conoció que la mujer tendría unos siete meses de embarazo.

La primera información policial refiere que el vehículo de placa M5H-087 en el que se trasladaban David Alessandro Córdova Cachay (28), su esposa Katherine Nicol Calderón Cherres (28), sus dos menores hijos (hija K.G.C.C de cuatro años e hijo D.A.C.C de siete años) y una tercera persona, identificada con las iniciales F.S.B de 17 años, se despistó a la altura del km 850+500 de esta vía, distrito de Mórrope, aproximadamente a la 1.30 p. m.

TE RECOMENDAMOS ¿DESASTRE NATURAL O DESASTRE DE AUTORIDADES? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Menor queda en UCI tras jugar peligroso reto con arma con un amigo dentro de hotel en el Callao

Tripulantes del auto salieron despedidos del vehículo

Producto de esto, todos los integrantes del carro fueron despedidos de la unidad con gran violencia, y la madre y la niña murieron casi de forma instantánea tras caer al pavimento. En tanto, Córdova Cachay, su hijo y la otra persona fueron trasladados por la ambulancia del peaje Mórrope al hospital Regional de Chiclayo, y el otro menor al hospital Belén de Lambayeque. El padre llegó sin signos vitales.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Así quedó el auto después del accidente. Foto: Emmanuel Moreno

Con la autorización del fiscal de turno, los cadáveres de la madre y su hija fueron ingresados a la morgue de la ciudad de Chiclayo para las diligencias de ley. Medios de comunicación reportan que Cordova Cachay y Calderón Cherres eran dos efectivos policiales que prestaban servicios en la región Piura. En redes sociales, amigos y colegas lamentaron su fallecimiento.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.