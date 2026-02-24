HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Sociedad

Accidente en la Panamericana Sur deja sin vida a candidato municipal por Ica cuando retornaba de Lima

Exalcalde de Parcona estaba en campaña para las elecciones regionales y municipales de 2026 con el partido Progresemos Ica.

Accidente en la Panamericana Sur.
Accidente en la Panamericana Sur. | Foto: composición LR/difusión

El candidato a la provincia de Ica, José Choque Gutiérrez, falleció este martes 24 de febrero tras sufrir un accidente en la Panamericana Sur. El político se encontraba en el asiento del copiloto del auto de placa F1Y-605; sin embargo, el conductor perdió el control de la unidad y terminó chocando contra un poste. El hecho ocurrió alrededor de las 2.00 a. m. y generó sorpresa entre la población que seguía su campaña electoral.

El siniestro se registró en el sector Pozo Santo, a la altura del kilómetro 243, en la provincia de Pisco. De acuerdo con información preliminar, el vehículo en el que viajaba habría sido cerrado por otra unidad.

Reportes iniciales indican que la bolsa de aire del asiento de José Choque no se activó, circunstancia que habría agravado las consecuencias del impacto. El conductor, Job Isaías Asto Santiago, resultó herido y fue llevado a un hospital con diagnóstico de policontusiones y posible fractura de cráneo, mientras que otro ocupante también fue afectado.

Personal del Ministerio Público realizó el levantamiento del cuerpo y continúa con las diligencias para esclarecer las causas del accidente. El fallecimiento del exburgomaestre está generando expresiones de pesar entre autoridades, simpatizantes y pobladores.

La tarde de este martes sus restos fueron trasladados hacia su vivienda para ser velados. José Choque Gutiérrez fue exalcalde de la localidad de Parcona e iba a participar en las próximas elecciones regionales y municipales 2026 con el partido Progresemos Ica.

