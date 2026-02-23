Estado de carreteras por lluvias y huaicos en Perú: link oficial para revisar qué vías están bloqueadas

Las lluvias, inundaciones y huaicos que se registran en varias regiones del país obligaron a cerrar o limitar el paso en distintas carreteras. Frente a este escenario, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) puso a disposición una plataforma digital que permite revisar, en tiempo real, cómo se encuentran las vías antes de emprender un viaje. La herramienta está abierta al público y busca evitar contratiempos y situaciones de riesgo.

Huaicos y lluvias intensas provocan cierres y restricciones en carreteras del Perú. Foto: difusión

Plataforma del MTC permite revisar carreteras en tiempo real

Percy Montes, director de Defensa Nacional y Gestión de Riesgos del sector, señaló a Canal N que el mapa interactivo concentra reportes actualizados desde distintos puntos del territorio. "La población necesita tener información y este medio es de acceso libre", comentó al explicar que el sistema fue pensado para conductores, empresas de transporte y pasajeros. Este es el LINK.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI SE QUEDA SIN 'CUCO' COMUNISTA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Helicóptero de la FAP es hallado en Arequipa y confirman 4 tripulantes y 11 pasajeros muertos

La aplicación utiliza un esquema sencillo para identificar la condición de cada tramo:

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Color verde indica tránsito fluido

Color amarillo señala circulación con limitaciones

Color rojo corresponde a cierre total.

Plataforma se actualiza constantemente. Foto: MTC

De acuerdo con Montes, cuando se genera una alerta, se activan equipos y maquinaria pesada para intervenir de inmediato y tratar de recuperar el paso. El funcionario añadió que en algunos sectores la recuperación tomará más tiempo porque la lluvia dañó la base del asfalto. En esos casos, las labores no se limitan a retirar lodo o piedras, sino que implican trabajos de reparación más amplios. Aun así, el estado de las rutas cambia constantemente conforme avanzan las intervenciones.

PUEDES VER: Minedu habilita fase complementaria de Matrícula Digital 2026 para quienes no alcanzaron vacante en colegios

También advirtió que la situación puede variar de forma repentina por crecidas de ríos o nuevos deslizamientos, por lo que recomendó consultar la plataforma antes de salir y durante el trayecto. El ingreso se realiza desde la web institucional o mediante búsquedas como 'Sistema de Alertas y Emergencias'.

Actualmente, entre los territorios más golpeados aparece Arequipa, donde las precipitaciones y los huaicos están afectando la red vial y generando consecuencias graves. Por ejemplo, se reportó afectaciones en el tramo Camaná - Arequipa debido a la activación de quebradas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.