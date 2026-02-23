HOYSuscripcion LR Focus

Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones
Sociedad

Estado de carreteras por lluvias y huaicos en Perú: link oficial para revisar qué vías están bloqueadas

Herramienta digital del MTC permite a conductores y pasajeros verificar la circulación en tramos, usando un sistema para indicar el estado de tránsito.

En tiempo real. Plataforma facilita información sobre tránsito en carreteras.
Las lluvias, inundaciones y huaicos que se registran en varias regiones del país obligaron a cerrar o limitar el paso en distintas carreteras. Frente a este escenario, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) puso a disposición una plataforma digital que permite revisar, en tiempo real, cómo se encuentran las vías antes de emprender un viaje. La herramienta está abierta al público y busca evitar contratiempos y situaciones de riesgo.

Huaicos y lluvias intensas provocan cierres y restricciones en carreteras del Perú. Foto: difusión

Plataforma del MTC permite revisar carreteras en tiempo real

Percy Montes, director de Defensa Nacional y Gestión de Riesgos del sector, señaló a Canal N que el mapa interactivo concentra reportes actualizados desde distintos puntos del territorio. "La población necesita tener información y este medio es de acceso libre", comentó al explicar que el sistema fue pensado para conductores, empresas de transporte y pasajeros. Este es el LINK.

La aplicación utiliza un esquema sencillo para identificar la condición de cada tramo:

  • Color verde indica tránsito fluido
  • Color amarillo señala circulación con limitaciones
  • Color rojo corresponde a cierre total.
Plataforma se actualiza constantemente. Foto: MTC

De acuerdo con Montes, cuando se genera una alerta, se activan equipos y maquinaria pesada para intervenir de inmediato y tratar de recuperar el paso. El funcionario añadió que en algunos sectores la recuperación tomará más tiempo porque la lluvia dañó la base del asfalto. En esos casos, las labores no se limitan a retirar lodo o piedras, sino que implican trabajos de reparación más amplios. Aun así, el estado de las rutas cambia constantemente conforme avanzan las intervenciones.

También advirtió que la situación puede variar de forma repentina por crecidas de ríos o nuevos deslizamientos, por lo que recomendó consultar la plataforma antes de salir y durante el trayecto. El ingreso se realiza desde la web institucional o mediante búsquedas como 'Sistema de Alertas y Emergencias'.

Actualmente, entre los territorios más golpeados aparece Arequipa, donde las precipitaciones y los huaicos están afectando la red vial y generando consecuencias graves. Por ejemplo, se reportó afectaciones en el tramo Camaná - Arequipa debido a la activación de quebradas.

