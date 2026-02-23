Cuatro familias de oficiales FAP perecieron en accidente de helicóptero

El coronel FAP Javier Nole Gonzáles, su esposa Ivis Rodríguez Romero y sus hijas Radnia y Fátima Nole Rodríguez. Foto: La República | FAP

El coronel FAP Javier Nole Gonzáles, su esposa Ivis Rodríguez Romero y sus hijas Radnia (17) y Fátima Nole Rodríguez (15) fallecieron en la tarde del domingo cuando el helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea del Perú se precipitó en la parte alta de la localidad costera de Chala, provincia de Caravelí, en Arequipa.

Alférez FAP Luis Huertas Cárcamo. Foto: La República

Mayor FAP Sergio Paucar Centurión ( foto izquierda). Foto: La República

Suboficial 1ra FAP Leiner Aguirre Huamán. Foto: La República

Otras tres familias de oficiales de la FAP perdieron a sus integrantes durante el vuelo que salió de Pisco, Ica, con destino a Vitor, Arequipa, como parte de una operación de rescate debido a los desastres climáticos que se registran en la zona.

Ellos son Elisa Bernal Paredes, esposa del coronel Fabricio Tesei Choque, y sus hijos Giácomo y Fiorenza, ambos de 14 años de edad.

La FAP también reportó que entre los pasajeros se encontraba Zoila Fernández Medina cónyuge del coronel Carlos Cachay Aguirre, y sus hijas Mirella (14) y Alesia Guerrero Fernández (3).

Otra víctima mencionada fue Matías Moscoso (14), hijo del coronel del mismo apellido.

La tripulación del helicóptero de fabricación rusa Mi-17 estaba compuesta por el mayor Sergio Páucar Centurión, el alférez Luis Huertas Cárcamo, la suboficial FAP

Kamila Anchapuri Jove y el suboficial FAP Leiner Aguirre Huaman.

De los 11 pasajeros, cuatro son adultos y siete menores: uno de 17 años, una de 15, una de 10, tres de 14 y una bebé de tres años.

Relación de pasajeros

Mayor FAP Sergio Paucar Centurion

Alférez FAP Luis Huertas Cárcamo

Suboficial de primera Kamila Anchapuri Jove

Suboficial de segunda Leiner Aguirre Huaman

Coronel FAP Javier Nole Gonzáles (50)

Ivis Rodriguez Romero (49)

Zoila Fernández Medina (45)

Bernal Paredes Elisa (49)

Nole Rodriguez Radnia (17)

Nole Rodriguez Fatima (15)

Tesei Bernal Giacomo (14)

Tesei Bernal Fiorenza (10)

Moscoso Matias (14)

Mirella Guerrero (14)

Alesia Guerrero (03)

