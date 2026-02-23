HOYSuscripcion LR Focus

Cuatro familias de oficiales FAP perecieron en accidente de helicóptero

Son las esposas e hijos de los coroneles Javier Nole Gonzáles -quien es uno de los fallecidos-, Fabricio Tesei Choque, Carlos Cachay Aguirre y uno cuarto de apellido Moscoso, según fuentes de la FAP.

El coronel FAP Javier Nole Gonzáles, su esposa Ivis Rodríguez Romero y sus hijas Radnia y Fátima Nole Rodríguez. Foto: La República
El coronel FAP Javier Nole Gonzáles, su esposa Ivis Rodríguez Romero y sus hijas Radnia y Fátima Nole Rodríguez. Foto: La República | FAP

El coronel FAP Javier Nole Gonzáles, su esposa Ivis Rodríguez Romero y sus hijas Radnia (17) y Fátima Nole Rodríguez (15) fallecieron en la tarde del domingo cuando el helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea del Perú se precipitó en la parte alta de la localidad costera de Chala, provincia de Caravelí, en Arequipa.

Alférez FAP Luis Huertas Cárcamo. Foto: La República

Alférez FAP Luis Huertas Cárcamo. Foto: La República

Mayor FAP Sergio Paucar Centurión ( foto izquierda). Foto: La República

Mayor FAP Sergio Paucar Centurión ( foto izquierda). Foto: La República

Suboficial 1ra FAP Leiner Aguirre Huamán. Foto: La República

Suboficial 1ra FAP Leiner Aguirre Huamán. Foto: La República

Otras tres familias de oficiales de la FAP perdieron a sus integrantes durante el vuelo que salió de Pisco, Ica, con destino a Vitor, Arequipa, como parte de una operación de rescate debido a los desastres climáticos que se registran en la zona.

Ellos son Elisa Bernal Paredes, esposa del coronel Fabricio Tesei Choque, y sus hijos Giácomo y Fiorenza, ambos de 14 años de edad.

La FAP también reportó que entre los pasajeros se encontraba Zoila Fernández Medina cónyuge del coronel Carlos Cachay Aguirre, y sus hijas Mirella (14) y Alesia Guerrero Fernández (3).

Otra víctima mencionada fue Matías Moscoso (14), hijo del coronel del mismo apellido.

La tripulación del helicóptero de fabricación rusa Mi-17 estaba compuesta por el mayor Sergio Páucar Centurión, el alférez Luis Huertas Cárcamo, la suboficial FAP

Kamila Anchapuri Jove y el suboficial FAP Leiner Aguirre Huaman.

De los 11 pasajeros, cuatro son adultos y siete menores: uno de 17 años, una de 15, una de 10, tres de 14 y una bebé de tres años.

Relación de pasajeros

  • Mayor FAP Sergio Paucar Centurion
  • Alférez FAP Luis Huertas Cárcamo
  • Suboficial de primera Kamila Anchapuri Jove
  • Suboficial de segunda Leiner Aguirre Huaman
  • Coronel FAP Javier Nole Gonzáles (50)
  • Ivis Rodriguez Romero (49)
  • Zoila Fernández Medina (45)
  • Bernal Paredes Elisa (49)
  • Nole Rodriguez Radnia (17)
  • Nole Rodriguez Fatima (15)
  • Tesei Bernal Giacomo (14)
  • Tesei Bernal Fiorenza (10)
  • Moscoso Matias (14)
  • Mirella Guerrero (14)
  • Alesia Guerrero (03)

Seguimos informando.

