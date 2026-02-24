HOYSuscripcion LR Focus

Nuevo gabinete EN VIVO: José Balcázar juramentará HOY a Hernando de Soto y 18 ministros

 La ceremonia se realizará en Palacio de Gobierno este martes 24 de febrero. La PCM estará liderada por el economista Hernando de Soto, quien ingresa en reemplazo del renunciante Ernesto Álvarez.

El economista Hernando de Soto será el nuevo primer ministro del Gobierno de José María Balcázar. Foto: composición/LR
El economista Hernando de Soto será el nuevo primer ministro del Gobierno de José María Balcázar. Foto: composición/LR

Nuevo Gabinete EN VIVO | El presidente de la República, José María Balcázar, tomará juramento este martes 24 al nuevo gabinete. Estará conformado por Hernando de Soto, elegido como presidente del Consejo de Ministros, y 18 ministros. La ceremonia se realizará en Palacio de Gobierno.

Juramentación del nuevo gabinete ministerial EN VIVO

06:30
24/2/2026

Presidente del Congreso sobre Hernando de Soto en la PCM: "No es una mala opción"

Fernando Rospigliosi se pronunció sobre la elección de De Soto para liderar la PCM. Al respecto dijo: "Hernando de Soto es un hombre con una larga trayectoria nacional e internacional. Ha sido una sorpresa que el presidente lo haya nominado para ocupar la PCM y dentro de las posibilidades que habían me parece que no es una mala opción".

05:55
24/2/2026

Luis Quiroz no descarta continuidad en el Minsa

El ministro de Salud, Luis Quiroz, fue consultado acerca de la asunción de José María Balcázar y su posible permanencia en el gabinete. El ministro evitó comentar sobre el nuevo presidente y afirmó que su continuidad dependerá de la decisión presidencial, sin confirmar si ha puesto su cargo a disposición.

05:30
24/2/2026

Libros publicados por Hernando de Soto

De Soto alcanzó notoriedad mundial con la publicación de libros como El otro sendero (1986), donde analiza el crecimiento de la economía informal en el Perú, y El misterio del capital (2000), obra traducida a decenas de idiomas en la que sostiene que la falta de títulos de propiedad formales impide a millones de personas convertir sus activos en capital productivo.

05:00
24/2/2026

Trayectoria y experiencia de Hernando de Soto

Es fundador y presidente del Instituto Libertad y Democracia (ILD), centro de investigación con sede en Lima que promueve reformas orientadas a formalizar la propiedad y facilitar la integración de los sectores informales a la economía formal. Desde esta institución ha asesorado a gobiernos en América Latina, África, Asia y Europa del Este.

00:04
24/2/2026

¿Quién es Hernando de Soto?

De Soto Polar de 84 años es un economista peruano reconocido internacionalmente por sus estudios sobre la economía informal y los derechos de propiedad, así como por su participación en la política nacional.

