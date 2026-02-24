Recientes lluvias han afectado la infraestructura vial en varias regiones del país, como la Panamericana Sur en Ica. | Difusión

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró en emergencia el servicio de transporte terrestre en diversos tramos de las rutas de la Red Vial Nacional ubicadas en las regiones de Arequipa, Ica, Piura y Tumbes. La medida fue oficializada este 24 de febrero, a través de una resolución ministerial publicada en Edición Extraordinaria en el Diario Oficial El Peruano.

La norma indica que esta declaratoria responde a informes técnicos que advierten el 'estado pésimo' de las vías al presentar diversas falencias, como ahuellamientos y deformaciones del pavimento, baches profundos y pérdida de material. Además, tendrían sectores con lodazales y baja capacidad de soporte, deficiencias en sistemas de drenaje, erosión y pérdida de la plataforma vial.

Vías comprometidas

En la región Arequipa, las vías comprendidas en la medida son seis: DV. Yauca - Chala - Atico; Achaniso - Chaparra - Quicacha; Atico - DV Quilca; EMP PE 1S - Cerrillos - Quilca - Matarani - Punta de Bombom - Ilo; Ventillata - Cocachacra - EMP. PE-1SD; Chiguata - EMP. PE-34A (Santa Lucia).

Por su parte, en Ica son Guadalupe - Ica - Palpa - Nasca; EMP. PE-1S (Palpa) - Llauta; y EMP. PE-1S (Chincha) - Armas - DV. Joyoc. En tanto, en Piura y Tumbes, el trayecto afectado va desde el EMP.PE-1NL (Óvalo Sullana) - Puente Sullana - Máncora - Tumbes - Puente Internacional de la Paz.

Permitirá atención

Según el MTC, en estos tramos operan 554 autorizaciones otorgadas a empresas de transporte, con 557 vehículos que trasladan semanalmente alrededor de 590.562 usuarios. Dada su importancia, la reciente resolución autoriza la intervención del sector, a través de Provías Nacional, para recuperar y mantener la transitabilidad y operatividad de las rutas, acciones que buscan mitigar el impacto de las lluvias que se vienen presentando, así como de las ocurrencias que se puedan presentar en un futuro.

"Esta disposición nos permite al MTC, por un lado, seguir atendiendo la emergencia, como se viene realizando hasta el día de hoy, pero además de eso, establecer las pautas y los mecanismos que van a permitir que, una vez concluido el evento climatológico que nos está afectando, podamos establecer las mejores condiciones de intervención que puedan tener estos tramos", señaló en RPP, Percy Montes Rueda, director de la Oficina de Defensa Nacional y Gestión de Riesgo de Desastres del MTC.

