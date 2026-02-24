HOYSuscripcion LR Focus

'Magaly TV, la firme' revela imágenes exclusivas de Marisel Linares junto a Adrián Villar tras atropello a Lizeth Marzano

Según las imágenes difundidas, la periodista de Willax Televisión se reunió con el joven cuatro horas después del atropello que terminó con la vida de la destacada deportista nacional.

Periodista Marisel Linares no acudió a citación policial Foto: Composición LR | Captura de 'Magaly TV, la firme'
Periodista Marisel Linares no acudió a citación policial Foto: Composición LR | Captura de 'Magaly TV, la firme'

'Magaly TV, la firme' mostró un adelanto exclusivo en el que la periodista Marisel Linares fue captada junto a su hijastro Adrián Villar, luego del atropello que provocó la muerte de la deportista Lizeth Marzano el miércoles 18 de febrero.

Según las imágenes difundidas por el programa de espectáculos, la periodista de Willax Televisión se reunió con el joven cuatro horas después, exactamente a las 3.00 a. m., de darse a conocer el arrollamiento que acabó con la vida de la campeona nacional de buceo libre. Además, también se observa a quien sería la actual pareja de Linares y padre del joven investigado.

PUEDES VER: Periodista Marisel Linares no acudió a citación policial y podría ser incluida en investigación por encubrimiento en caso Marzano

lr.pe

Periodista Marisel Linares no acudió a citación por el caso Marzano

La periodista Marisel Linares no se presentó a la citación policial en el marco de la investigación por la muerte de la joven deportista Lizeth Marzano, quien fue presuntamente embestida por Adrián Villar Chirinos, hijastro de la figura de Willax Televisión. Según se informó, el vehículo involucrado en el fatal accidente estaría registrado a nombre de la comunicadora.

Al no acudir a la diligencia ni presentar una justificación formal, Linares podría ser incluida en la investigación preliminar por los presuntos delitos de encubrimiento y obstrucción a la justicia. La abogada de la familia Marzano adelantó que solicitarán que la periodista sea citada de manera compulsiva a fin de que rinda su manifestación.

