Titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad encabezó izamiento del Pabellón Nacional en Natasha Alta
La Corte Superior de Justicia de La Libertad celebró el izamiento del Pabellón Nacional y la bandera del Poder Judicial en su sede. Este acto fue encabezado por la titular Cecilia Milagros León Velásquez.
La titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, en compañía de los magistrados de todas las instancias, personal jurisdiccional y administrativo, participaron de la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional y bandera del Poder Judicial, en la sede judicial de Natasha Alta.
En este acto solemne, la presidenta León Velásquez, junto a los magistrados superiores Walter Ricardo Cotrina Miñano y Manuel Federico Loyola Florián, izaron la bandera nacional, mientras que el izamiento de la bandera del Poder Judicial estuvo a cargo de los magistrados superiores Juan Gabriel Pedreros Vega y Victoria Ramírez Pezo.
Con esta ceremonia, la Corte de La Libertad ratifica su amor y compromiso con nuestro país, y con la democracia, la justicia y la transparencia.