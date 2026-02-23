HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO | 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO | 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO | 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     
Judicialidad

Titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad encabezó izamiento del Pabellón Nacional en Natasha Alta

La Corte Superior de Justicia de La Libertad celebró el izamiento del Pabellón Nacional y la bandera del Poder Judicial en su sede. Este acto fue encabezado por la titular Cecilia Milagros León Velásquez.

El evento también contó con la participación de otros magistrados que izaron la bandera del Poder Judicial. Fuente: Difusión.
El evento también contó con la participación de otros magistrados que izaron la bandera del Poder Judicial. Fuente: Difusión.

La titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, en compañía de los magistrados de todas las instancias, personal jurisdiccional y administrativo, participaron de la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional y bandera del Poder Judicial, en la sede judicial de Natasha Alta.

En este acto solemne, la presidenta León Velásquez, junto a los magistrados superiores Walter Ricardo Cotrina Miñano y Manuel Federico Loyola Florián, izaron la bandera nacional, mientras que el izamiento de la bandera del Poder Judicial estuvo a cargo de los magistrados superiores Juan Gabriel Pedreros Vega y Victoria Ramírez Pezo.

Con esta ceremonia, la Corte de La Libertad ratifica su amor y compromiso con nuestro país, y con la democracia, la justicia y la transparencia.

Notas relacionadas
Trujillo: accidente vehicular en Laredo deja dos heridos

Trujillo: accidente vehicular en Laredo deja dos heridos

LEER MÁS
Trujillo: lanzan bomba lacrimógena en discoteca donde iba a presentarse Son del Duke

Trujillo: lanzan bomba lacrimógena en discoteca donde iba a presentarse Son del Duke

LEER MÁS
Trujillo: detienen a presunto sicario de Los Pulpos vinculado a cinco homicidios

Trujillo: detienen a presunto sicario de Los Pulpos vinculado a cinco homicidios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sentencian a 2 sujetos por arranchar celular a ciudadano

Sentencian a 2 sujetos por arranchar celular a ciudadano

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

COAR 2026: Más de 4.100 estudiantes avanzan a la segunda etapa y rendirán nueva prueba

Presidente Balcázar designa a José Luis Torrico nuevo secretario general del Despacho Presidencial

Marcas de origen asiático obtienen mayor presencia en el mercado peruano en los últimos tres años

Judicialidad

Dictan 18 meses de prisión preventiva para acusados de asesinar a alias "Wino"

Presidente de Corte y nuevo jefe de la DIVPOL sostienen importante reunión de trabajo

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura en ordenación arzobispal

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Presidente Balcázar designa a José Luis Torrico nuevo secretario general del Despacho Presidencial

Caso Cuellos Blancos: Poder Judicial ratifica levantar secreto de comunicaciones del expremier Eduardo Arana

Nuevas rutas del Metro: Línea 8 conectará El Agustino con el Cercado y Línea 9 unirá San Miguel con el Rímac

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025