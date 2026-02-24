HOYSuscripcion LR Focus

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 24 de febrero, según Jhan Sandoval

Consulta las predicciones de Jhan Sandoval y descubre qué revelaciones tienen los astros para ti este 24 de febrero. ¿Será un día de éxitos, transformaciones o sorpresas inesperadas? ¡Descúbrelo aquí!

Lee el horóscopo de hoy, martes 24 de febrero.
Lee el horóscopo de hoy, martes 24 de febrero. | Foto: La República

Este 24 de febrero, los astros influyen en cada signo del zodiaco, ofreciendo guía y energía para afrontar el día. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis recibirán mensajes especiales en el horóscopo de hoy. Cada signo experimentará diferentes energías en el amor, el trabajo, la salud y otros aspectos clave de la vida. Si buscas claridad o señales del universo, Jhan Sandoval te ofrece predicciones precisas para ayudarte a tomar decisiones con mayor seguridad. ¡Descubre qué te depara el destino!

PUEDES VER:¿Tu signo está en la lista? Descubre cuáles tendrán buenas noticias en febrero, según el Horóscopo Chino 2025

¿Qué dice el horóscopo de hoy, martes 24 de febrero?

Aries: Apunta en la agenda todo lo que tienes por desarrollar, te puede traicionar la memoria y olvidar un asunto de gran importancia. En el amor, ocultar cosas te traería problemas. Sé transparente.

Tauro: Cambios en tu agenda laboral te obligan a ser flexible, posiblemente te tengas que dividir en más de una actividad. En el amor, sientes que esa persona no es constante. No pierdas tu tiempo.

Géminis: Recibirás un dinero que no habías esperado. Cuídalo, necesitas saldar muchos pendientes. En el amor, estás por conocer a una persona distinta. Lo que inicies se duradero y estable.

Cáncer: Estás mostrándole a tus compañeros lo bien que manejas tu gestión, pero mencionadas nada sobre ese problema que aún no puedes resolver. Confía en quienes te rodean, recibirás ayuda.

Leo: Tienes que ser más arriesgado y tomar decisiones. Si estás a la espera de lo que determinen otras personas tus proyectos seguirán demorando. En el amor, esa persona se mostrará más apasionada.

Virgo: Un compañero te advierte de las cosas que se están mencionando de ti. Estar alerta te permitirá ordenarte y ser más exigente con tu agenda. En el amor, esa persona recapacita y se disculpará.

Libra: Un superior no estará conforme con los resultados de tu labor y te exigirá realizar distintos cambios. En el amor, no le disculpas los errores que tuvo tu pareja. Si no cambias podría tomar distancia.

Escorpio: Cuidado con la documentación que tengas entre manos. Cualquier error, por mínimo que sea, exigirá ser corregido y esto dilataría el proceso que te importa desarrollar. Sé muy exigente.

Sagitario: No entiendes el comportamiento de ese compañero que pareciera estar en contra de ti. Su proceder tiene relación con el crecimiento que estás obteniendo y la envidia que esto genera.

Capricornio: Tendrás que tratar con una persona un tanto huraña e irritable. Es importante tu paciencia para que se culmine con éxito todo lo que los vincule. En el amor, no ironices y sé más empático.

Acuario: Un familiar te ayudará a resolver ese problema que tienes en casa. Con el apoyo de tu entorno todo irá mejorando. En el amor, se resuelven las diferencias y vuelve la armonía a tu relación.

Piscis: Estás manejando tantas cosas a la vez que podrías sentirte aprisionado y sin capacidad para manejar tanta actividad. Es el momento de buscar apoyo entre tus compañeros. No puedes desbordarte.

