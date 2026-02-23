HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Indeci alerta sobre 378 distritos de la sierra y costa norte en riesgo por precipitaciones: ¿qué regiones serían las más afectadas?

Organismo pide a las autoridades revisar rutas de evacuación y la disponibilidad de centros de salud. Asimismo, recomienda a la población reforzar el techo de sus viviendas y organizarse para establecer un sistema de alerta temprana ante posibles emergencias.

Deslizamientos, huaicos u otros tipo de movimientos en masa podrían registrarse en próximos días.
Deslizamientos, huaicos u otros tipo de movimientos en masa podrían registrarse en próximos días. | Difusión

Al menos 378 distritos de la sierra y costa norte del país se encuentran en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos u otro tipo de movimientos en masa, según informó este 23 de febrero el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Los datos se desprenden del escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), ante un reciente aviso del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) que anuncia la ocurrencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad hasta el miércoles 25 de febrero.

Según este documento, el departamento de Huánuco presenta la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto (30). Le siguen Áncash (23), Apurímac (23), Huancavelica (21), Junín (20), Piura (19), Pasco (12), Ayacucho (9), Cajamarca (9), Cusco (9), Lima (6) y Lambayeque (3), sumando 184 distritos en total. En tanto, 194 jurisdicciones de estas mismas regiones se encuentran en riesgo alto.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI SE QUEDA SIN 'CUCO' COMUNISTA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Lluvias en el país dejan primeras víctimas con El Niño cada vez más cerca

lr.pe

Recomiendan medidas

Ante este panorama, el organismo exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y regionales revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura y alejada del cauce de ríos o quebradas. Asimismo, pidieron supervisar la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción para que puedan reaccionar oportunamente en caso de que se presente una emergencia.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

De igual manera, recomendaron a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas, así como organizarse para establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

PUEDES VER: Declaran en alerta roja a 9 provincias de Puno ante riesgo de desbordes por intensas lluvias

lr.pe

Aviso preventivo

El Senamhi informó que, entre el martes 24 y el miércoles 25 de febrero, continuarán las precipitaciones —nieve, granizo, aguanieve y lluvia— de moderada a fuerte intensidad, en la sierra centro y sur del país. Estos fenómenos estarán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 kilómetros por hora.

Asimismo, indicó que se esperan lluvias localizadas de moderada a fuerte intensidad en la costa de Tumbes y costa interior de Piura. En tanto, pronosticó acumulados de lluvia entre los 20 y 65 mm/día en la costa norte, entre 16 y 40 mm/día en la sierra norte, entre 10 y 22 mm/día en la sierra centro y valores entre 10 y 20 mm/día en la sierra sur.

Aviso meteorológico confirma que precipitaciones continuará hasta el miércoles 25 de febrero en la sierra y costa norte. Foto: Senamhi

Aviso meteorológico confirma que precipitaciones continuará hasta el miércoles 25 de febrero en la sierra y costa norte. Foto: Senamhi

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Lluvias en Perú hoy EN VIVO: nuevos desbordes y más de la emergencia por inundaciones en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones

Lluvias en Perú hoy EN VIVO: nuevos desbordes y más de la emergencia por inundaciones en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones

LEER MÁS
Confirman bono de S/500 hasta por dos años para familias afectadas por lluvias en Arequipa

Confirman bono de S/500 hasta por dos años para familias afectadas por lluvias en Arequipa

LEER MÁS
Estado de carreteras por lluvias y huaicos en Perú: link oficial para revisar qué vías están bloqueadas

Estado de carreteras por lluvias y huaicos en Perú: link oficial para revisar qué vías están bloqueadas

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Adrián Villar podría recibir 8 años de prisión por la muerte de Lizeth Marzano, estima Fiscalía

Adrián Villar podría recibir 8 años de prisión por la muerte de Lizeth Marzano, estima Fiscalía

LEER MÁS
Fuerza Aérea se pronuncia sobre presencia de niños y familias en el helicóptero Mi-17: ''Acciones cívicas''

Fuerza Aérea se pronuncia sobre presencia de niños y familias en el helicóptero Mi-17: ''Acciones cívicas''

LEER MÁS
Poder Judicial dicta impedimento de salida del país contra Adrián Villar por la muerte de Lizeth Marzano

Poder Judicial dicta impedimento de salida del país contra Adrián Villar por la muerte de Lizeth Marzano

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a Rubén Jaramillo, alias 'Rolex', el narco colombiano que la DEA buscaba por enviar drogas a Ecuador y Perú

Poder Judicial dicta impedimento de salida del país contra Adrián Villar por la muerte de Lizeth Marzano

COAR 2026: Más de 4.100 estudiantes avanzan a la segunda etapa y rendirán nueva prueba

Sociedad

Poder Judicial dicta impedimento de salida del país contra Adrián Villar por la muerte de Lizeth Marzano

COAR 2026: Más de 4.100 estudiantes avanzan a la segunda etapa y rendirán nueva prueba

Cancillería pide extremar precauciones a peruanos en México tras violencia por muerte de ‘El Mencho’

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Wolfgang Grozo: ¿quién es el candidato de Integridad Democrática que empieza a subir en las encuestas?

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Accidente de helicóptero de la FAP: este martes inicia rescate de cuerpos tras caminata de hasta seis horas en Chala

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025