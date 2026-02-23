Al menos 378 distritos de la sierra y costa norte del país se encuentran en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos u otro tipo de movimientos en masa, según informó este 23 de febrero el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Los datos se desprenden del escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), ante un reciente aviso del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) que anuncia la ocurrencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad hasta el miércoles 25 de febrero.

Según este documento, el departamento de Huánuco presenta la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto (30). Le siguen Áncash (23), Apurímac (23), Huancavelica (21), Junín (20), Piura (19), Pasco (12), Ayacucho (9), Cajamarca (9), Cusco (9), Lima (6) y Lambayeque (3), sumando 184 distritos en total. En tanto, 194 jurisdicciones de estas mismas regiones se encuentran en riesgo alto.

Recomiendan medidas

Ante este panorama, el organismo exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y regionales revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura y alejada del cauce de ríos o quebradas. Asimismo, pidieron supervisar la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción para que puedan reaccionar oportunamente en caso de que se presente una emergencia.

De igual manera, recomendaron a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas, así como organizarse para establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

Aviso preventivo

El Senamhi informó que, entre el martes 24 y el miércoles 25 de febrero, continuarán las precipitaciones —nieve, granizo, aguanieve y lluvia— de moderada a fuerte intensidad, en la sierra centro y sur del país. Estos fenómenos estarán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 kilómetros por hora.

Asimismo, indicó que se esperan lluvias localizadas de moderada a fuerte intensidad en la costa de Tumbes y costa interior de Piura. En tanto, pronosticó acumulados de lluvia entre los 20 y 65 mm/día en la costa norte, entre 16 y 40 mm/día en la sierra norte, entre 10 y 22 mm/día en la sierra centro y valores entre 10 y 20 mm/día en la sierra sur.

Aviso meteorológico confirma que precipitaciones continuará hasta el miércoles 25 de febrero en la sierra y costa norte. Foto: Senamhi

