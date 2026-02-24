HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Precio del dólar en Perú HOY, martes 24 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy, martes 24 de febrero 2026 en los bancos peruanos y el mercado paralelo | Foto: composición LR
Precio del dólar hoy, martes 24 de febrero 2026 en los bancos peruanos y el mercado paralelo | Foto: composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY24 de febrero, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,350 la compra y S/3,365 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 24 de febrero?

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,310
  • Venta: S/3,410

Scotiabank

  • Compra: S/3,310
  • Venta: S/448

BBVA

  • Compra: S/3,286
  • Venta: S/3,442
Notas relacionadas
Precio del dólar en Perú HOY, lunes 23 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 23 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, domingo 22 de febrero de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, domingo 22 de febrero de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, sábado 21 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, sábado 21 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/60.000 por publicidad engañosa a empresa que promocionaba producto para la salud prostática

Indecopi multa con más de S/60.000 por publicidad engañosa a empresa que promocionaba producto para la salud prostática

LEER MÁS
SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

LEER MÁS
Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

LEER MÁS
Nestlé se retira del mercado mundial de helados: ¿qué pasará con D’Onofrio en Perú?

Nestlé se retira del mercado mundial de helados: ¿qué pasará con D’Onofrio en Perú?

LEER MÁS
Julio Velarde: "La autonomía del Banco Central de Reserva no vino de la Constitución de 1993, sino de la de 1979"

Julio Velarde: "La autonomía del Banco Central de Reserva no vino de la Constitución de 1993, sino de la de 1979"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar en Perú HOY, martes 24 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

¿Romance a la vista? Magaly Medina muestra imágenes de Stephanie Cayo y Alejandro Sanz juntos

Nuevo gabinete EN VIVO: José Balcázar juramentará HOY a Hernando de Soto y 18 ministros

Economía

Julio Velarde: "La autonomía del Banco Central de Reserva no vino de la Constitución de 1993, sino de la de 1979"

Siete de cada 10 especialistas en recursos humanos prefieren habilidades blandas desarrolladas antes que conocimientos técnicos

Marcas de origen asiático obtienen mayor presencia en el mercado peruano al cierre de 2025

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Nuevo gabinete EN VIVO: José Balcázar juramentará HOY a Hernando de Soto y 18 ministros

Hernando de Soto: presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete este martes

Presidente Balcázar señala en vivo desconocer la situación en Arequipa por lluvias: "Recién me entero por ustedes"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025