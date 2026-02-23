José María Balcázar EN VIVO: Hernando de Soto jura este martes como primer ministro
Designaciones. El martes 24 de febrero, el presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete ministerial que estará liderado por el economista Hernando de Soto. Por otro lado, diversos políticos han cuestionado esta decisión.
El Gobierno de José María Balcázar tomará juramento del nuevo presidente del Consejo de Ministros (PCM), Hernando de Soto. El último domingo 22 de febrero, Presidencia dio a conocer que el economista liderará la PCM. Sin embargo, desde otros sectores políticos cuestionan la designación de De Soto. Se espera que el martes 24 de este mes también juren los 18 ministros de las diferentes carteras.
Nuevo gabinete ministerial: ÚLTIMAS NOTICIAS
Mirtha Vásquez califica como un "títere" a Balcázar tras designación de De Soto
"Hernando De Soto, ultraderechista creyente de la 'mano invisible' del libre mercado y profujimorista, es el nuevo PCM. Esta es la clara demostración de que José Balcázar no es ni de izquierda ni comunista, sino un títere e hijo del pacto mafioso que sigue gobernando el país", criticó.
Indira Huilca sobre designación de Hernando de Soto: "Es un riesgo para el país"
"Hernando de Soto en PCM es un riesgo para el Perú. Él y Balcázar son dos personajes trasnochados y desconectados de las urgencias del país en un momento crítico. Lo único bueno es que esta designación pone en evidencia la ridícula pantomima de la señora Fujimori y el señor López Aliaga. Acá no hay comunismo alguno, acá solo hay continuidad del pacto mafioso", publicó en sus redes sociales.
Hernando de Soto será el nuevo presidente del Consejo de Ministros del Gobierno de José María Balcázar
El economista y exaspirante presidencial Hernando de Soto Polar ha sido designado como el nuevo primer ministro del gobierno de José Balcázar. La Presidencia informó, mediante un comunicado, que ambos ya han sostenido una reunión de trabajo para definir las primeras acciones "dentro del marco constitucional y de las facultades concedidas por el Congreso".