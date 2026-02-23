José María Balcázar EN VIVO: Hernando de Soto jura este martes como primer ministro

"Hernando de Soto en PCM es un riesgo para el Perú. Él y Balcázar son dos personajes trasnochados y desconectados de las urgencias del país en un momento crítico. Lo único bueno es que esta designación pone en evidencia la ridícula pantomima de la señora Fujimori y el señor López Aliaga. Acá no hay comunismo alguno, acá solo hay continuidad del pacto mafioso", publicó en sus redes sociales.