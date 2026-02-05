HOYSuscripcion LR Focus

Alcalde Mario Reyna responde por gasto de S/250.000 en aniversario de Trujillo

La autoridad edil defendió la inversión municipal destinada a las celebraciones por los 205 años, tras los cuestionamientos de regidores por el uso de recursos públicos.

Municipalidad de Trujillo gastó S/250 mil en aniversario de Trujillo. Foto: Composición LR / Yolanda Goicochea, La República
Municipalidad de Trujillo gastó S/250 mil en aniversario de Trujillo. Foto: Composición LR / Yolanda Goicochea, La República

El alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna, respondió a las críticas formuladas por algunos regidores respecto al gasto aproximado de 250 mil soles destinados a las celebraciones por los 205 años de independencia de la ciudad, defendiendo la inversión municipal y señalando que se trató de una actividad institucional.

La autoridad edil indicó que este tipo de celebraciones también se realizan en otras jurisdicciones y no generan el mismo nivel de cuestionamientos. “A la municipalidad de Trujillo y las otras municipalidades no han cuestionado. Yo sé que hay conciertos en otros distritos y Víctor Larco ha traído a Corazón Serrano”, manifestó.

Reyna enfatizó que la celebración no corresponde a un evento personal, sino a una fecha histórica para la ciudad. “No es mi cumpleaños, es el aniversario de la ciudad de Trujillo, son 205 años celebrados”, afirmó.

Asimismo, explicó que inicialmente los costos iban a ser menores debido a que el evento se realizaría en la Plaza de Armas; sin embargo, al no obtener la autorización correspondiente, fue necesario trasladarlo al estadio Mansiche, lo que incrementó los gastos logísticos. “Al principio los costos iban a ser mucho menores porque iban a ser en la Plaza de Armas, pero había que alquilar una y otra cosa porque no nos dieron autorización”, señaló.

El alcalde precisó además que la municipalidad optó por artistas con tarifas menores dentro del mercado musical. “Yo no he traído a Corazón Serrano, que es una cartelera de artistas de renombre pero que cobran mucho más”, dijo.

También explicó que una propuesta inicial con otro espectáculo no prosperó debido a desacuerdos con el promotor respecto a la venta de bebidas alcohólicas. “Yo me había opuesto porque el promotor quería vender bebidas alcohólicas y nadie debía vender alcohol”, indicó.

Finalmente, Reyna aseguró que la actividad congregó a una importante cantidad de asistentes y consideró que las críticas responderían al contexto político actual. “Veinte mil trujillanos han estado en el Mansiche con seguridad y fuegos artificiales. Creo que hay cosas que ya van calentando el ambiente político”, concluyó.

