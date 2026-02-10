Un acto de solidaridad protagonizado por efectivos de la Policía Nacional del Perú ha conmovido a la comunidad de Quillcaccasa, en Ayacucho, y comenzó a difundirse con fuerza en redes sociales. La escena, registrada en medio de un sepelio marcado por la precariedad y el silencio, dejó en evidencia un gesto de humanidad que trascendió el rol habitual de los agentes.

El hecho ocurrió tras el fallecimiento de Darío Meza, un residente de 57 años que murió por causas naturales y dejó sola a su madre, Elena Meza, de 90 años. Sin otros familiares cercanos ni recursos económicos para afrontar la pérdida, la adulta mayor recibió el acompañamiento de los policías del puesto de auxilio local, quienes decidieron brindar apoyo en uno de los momentos más difíciles.

Agentes policiales apoyaron a madre de 90 años en el sepelio de su único hijo

Ante este escenario, los efectivos del puesto de auxilio de Quillcaccasa decidieron acompañar el cortejo fúnebre y caminar cerca de dos kilómetros hasta el cementerio local, cargando el ataúd del fallecido. El gesto fue valorado por los vecinos de la comunidad, quienes destacaron la acción como una muestra de solidaridad y vocación de servicio más allá de las funciones policiales.

El fallecimiento de Darío Meza dejó en evidencia la situación de abandono y vulnerabilidad en la que quedó su madre, quien no contaba con otros familiares que pudieran asistirla en los trámites ni en los gastos relacionados con el sepelio. La avanzada edad de la mujer hizo aún más compleja la despedida, marcada por la falta de apoyo y recursos.

El momento fue difundido en redes sociales y dejó cientos de reacciones

La noticia que ha sido difundida en Facebook y TikTok hasta el momento generó más de 85.000 reacciones y varios comentarios de los usuarios. "Para que vean que si hay policias buenos", "Bendiciones para los que hicieron este acto de humanidad" y "Me da gusto que estos policías tuvieran ese gesto de ayudar", fueron algunos de los comentarios más destacados.