Poder Judicial dicta impedimento de salida del país contra Adrián Villar por la muerte de Lizeth Marzano
La medida se impuso por un plazo de nueve meses, según decisión adoptada en una audiencia pública por el juez Ricardo Huamán. Villar es investigado por atropellar y causar la muerte de la deportista en el distrito de San Isidro.
- COAR 2026: Más de 4.100 estudiantes avanzan a la segunda etapa y rendirán nueva prueba
- Remodelan la histórica avenida Brasil con una inversión de S/10 millones: conecta cinco distritos de Lima
El Poder Judicial dictó impedimento de salida del país contra Adrián Villar Chirinos, que será contabilizado desde este 23 de febrero y vencerá el 22 de noviembre de 2026, como parte de la investigación que se le sigue por la muerte de la deportista Lizeth Marzano. La medida fue adoptada por el 31° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima.
(Noticia en desarrollo...)
TE RECOMENDAMOS
KEIKO FUJIMORI SE QUEDA SIN 'CUCO' COMUNISTA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno