La defensa de Adrián Villar no se opuso al impedimento de salida del país solicitado por la Fiscalía. | composición LR

El Poder Judicial dictó impedimento de salida del país contra Adrián Villar Chirinos, que será contabilizado desde este 23 de febrero y vencerá el 22 de noviembre de 2026, como parte de la investigación que se le sigue por la muerte de la deportista Lizeth Marzano. La medida fue adoptada por el 31° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima.

(Noticia en desarrollo...)

