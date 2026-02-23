HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 Así será el DEBATE PRESIDENCIAL: horarios, fechas y participantes | #TLR

Sociedad

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

El estudiante huanuqueño proyecta continuar su formación académica: postular a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y realizar un nuevo intento en la UNI, esta vez a Ingeniería Civil.

Joven prodigio peruano se prepara para nuevos retos académicos en ingeniería
Joven prodigio peruano se prepara para nuevos retos académicos en ingeniería | Andina/composición LR

Thiago Gadiel Viviano Durán, estudiante huanuqueño de 14 años, se convirtió en el postulante más joven del proceso de admisión 2026-I de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), realizado la semana pasada. Con un destacado desempeño, alcanzó el puntaje requerido para ingresar a Ingeniería Química; sin embargo, su edad le impide hacer efectiva la vacante.

La evaluación reunió a cerca de 6.000 aspirantes que compitieron por una de las 1.886 plazas disponibles en sus 34 especialidades. La prueba, desarrollada en tres fechas, es acumulativa y no eliminatoria, por lo que los resultados de cada jornada se suman para definir el promedio final. En ese cálculo, Thiago alcanzó 1.153 puntos, equivalentes a una nota de 12, registro que le permitió obtener el ingreso.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI SE QUEDA SIN 'CUCO' COMUNISTA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Joven huanuqueño desafía la edad y apunta a la ingeniería en la UNI y UNMSM. Foto: Andina.

Joven huanuqueño desafía la edad y apunta a la ingeniería en la UNI y UNMSM. Foto: Andina.

PUEDES VER: Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

lr.pe

Preparación y nuevos retos

Con una formación enfocada en Matemáticas y Ciencias, superó la marca aprobatoria, pese a que Humanidades es el área que más le demanda esfuerzo.

Lejos de frustrarse, el escolar ya trazó nuevos objetivos. Planea postular a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y volver a intentarlo en la UNI, esta vez a Ingeniería Civil, con la meta de mejorar su rendimiento global. “Estas carreras de ingeniería son muy exigentes y requieren un alto puntaje para obtener una vacante”, afirmó a la Agencia Andina.

A largo plazo, proyecta su futuro en campos como la Inteligencia Artificial o la Ingeniería Aeroespacial. Incluso aspira a integrar la National Aeronautics and Space Administration (NASA).

Hijo de ingenieros

Nacido en Huánuco en 2012, es hijo de ingenieros: su madre estudió en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (Unheval) y su padre Ingeniería Civil en la misma casa de estudios. Desde pequeño creció escuchando relatos de esfuerzo académico.

Uno de ellos lo marcó especialmente: la experiencia de su padre, quien no ingresó en su primer intento, se preparó en el Centro Preuniversitario y luego obtuvo el primer puesto. “Me contaba que estudiaba todo el día y cuando llegó el día del examen sacó primer puesto y, hasta creo, que también el puntaje más alto de todo el examen”, relató.

Desde los 10 años enfrenta exámenes de admisión

No es la primera vez que afronta una evaluación universitaria. A los 10 años ingresó a Matemáticas y Física en la Unheval. También logró resultados favorables en la Universidad Nacional del Callao y estuvo cerca de obtener una plaza en San Marcos, donde quedó a solo 60 puntos.

Mientras continúa la secundaria, ya piensa en el siguiente desafío. “Gracias por todo su apoyo durante este tiempo. Todo lo que he logrado es gracias a ustedes y a Dios. Ahora toca seguir estudiando y alcanzar más metas”, expresó.

Notas relacionadas
Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

LEER MÁS
Joven de Pucallpa dejó dos carreras para postular a la UNI y estudiar Ingeniería Aeroespacial: “Mi papá no sabe”

Joven de Pucallpa dejó dos carreras para postular a la UNI y estudiar Ingeniería Aeroespacial: “Mi papá no sabe”

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fuerza Aérea se pronuncia sobre presencia de niños y familias en el helicóptero Mi-17: ''Acciones cívicas''

Fuerza Aérea se pronuncia sobre presencia de niños y familias en el helicóptero Mi-17: ''Acciones cívicas''

LEER MÁS
Helicóptero de la FAP es hallado en Arequipa y confirman 4 tripulantes y 11 pasajeros muertos

Helicóptero de la FAP es hallado en Arequipa y confirman 4 tripulantes y 11 pasajeros muertos

LEER MÁS
Padre e hijo mueren arrastrados por huaico al intentar resguardar su vivienda en Arequipa: “Voy a proteger mi casa"

Padre e hijo mueren arrastrados por huaico al intentar resguardar su vivienda en Arequipa: “Voy a proteger mi casa"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Debate presidencial 2026: cuándo es, a qué hora empieza, dónde verlo en vivo y qué candidatos participarán

¿Qué resultados necesita Sporting Cristal ante 2 de Mayo para clasificar a la siguiente fase de Copa Libertadores?

Presidente Balcázar señala en vivo desconocer la situación en Arequipa por lluvias: "Recién me entero por ustedes"

Sociedad

Camiones en la Panamericana Sur: ¿qué rutas deben usar los vehículos pesados y en qué horarios para no ser multados?

COAR 2026: Más de 4.100 estudiantes avanzan a la segunda etapa y rendirán nueva prueba

Helicóptero de la FAP es hallado en Arequipa y confirman 4 tripulantes y 11 pasajeros muertos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Debate presidencial 2026: cuándo es, a qué hora empieza, dónde verlo en vivo y qué candidatos participarán

Presidente Balcázar señala en vivo desconocer la situación en Arequipa por lluvias: "Recién me entero por ustedes"

Debate presidencial 2026: Marisol Pérez Tello, José Luna y Napoleón Becerra abrirán la jornada el 23 de marzo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025