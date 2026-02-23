Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Thiago Gadiel Viviano Durán, estudiante huanuqueño de 14 años, se convirtió en el postulante más joven del proceso de admisión 2026-I de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), realizado la semana pasada. Con un destacado desempeño, alcanzó el puntaje requerido para ingresar a Ingeniería Química; sin embargo, su edad le impide hacer efectiva la vacante.

La evaluación reunió a cerca de 6.000 aspirantes que compitieron por una de las 1.886 plazas disponibles en sus 34 especialidades. La prueba, desarrollada en tres fechas, es acumulativa y no eliminatoria, por lo que los resultados de cada jornada se suman para definir el promedio final. En ese cálculo, Thiago alcanzó 1.153 puntos, equivalentes a una nota de 12, registro que le permitió obtener el ingreso.

Preparación y nuevos retos

Con una formación enfocada en Matemáticas y Ciencias, superó la marca aprobatoria, pese a que Humanidades es el área que más le demanda esfuerzo.

Lejos de frustrarse, el escolar ya trazó nuevos objetivos. Planea postular a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y volver a intentarlo en la UNI, esta vez a Ingeniería Civil, con la meta de mejorar su rendimiento global. “Estas carreras de ingeniería son muy exigentes y requieren un alto puntaje para obtener una vacante”, afirmó a la Agencia Andina.

A largo plazo, proyecta su futuro en campos como la Inteligencia Artificial o la Ingeniería Aeroespacial. Incluso aspira a integrar la National Aeronautics and Space Administration (NASA).

Hijo de ingenieros

Nacido en Huánuco en 2012, es hijo de ingenieros: su madre estudió en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (Unheval) y su padre Ingeniería Civil en la misma casa de estudios. Desde pequeño creció escuchando relatos de esfuerzo académico.

Uno de ellos lo marcó especialmente: la experiencia de su padre, quien no ingresó en su primer intento, se preparó en el Centro Preuniversitario y luego obtuvo el primer puesto. “Me contaba que estudiaba todo el día y cuando llegó el día del examen sacó primer puesto y, hasta creo, que también el puntaje más alto de todo el examen”, relató.

Desde los 10 años enfrenta exámenes de admisión

No es la primera vez que afronta una evaluación universitaria. A los 10 años ingresó a Matemáticas y Física en la Unheval. También logró resultados favorables en la Universidad Nacional del Callao y estuvo cerca de obtener una plaza en San Marcos, donde quedó a solo 60 puntos.

Mientras continúa la secundaria, ya piensa en el siguiente desafío. “Gracias por todo su apoyo durante este tiempo. Todo lo que he logrado es gracias a ustedes y a Dios. Ahora toca seguir estudiando y alcanzar más metas”, expresó.