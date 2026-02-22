HOYSuscripcion LR Focus

Cédula de votación: conoce los detalles y cómo realizar tu voto en estas elecciones 2026

La ONPE definió el orden de los partidos políticos en la cédula de votación oficial que se usará el 12 de abril. La hoja incluirá cinco columnas, voto preferencial y mantendrá el orden sorteado de los partidos, incluso en los casos de organizaciones que ya no participan.

Elecciones 2026: así luciría la cédula de votación. Foto: composición LR
Elecciones 2026: así luciría la cédula de votación. Foto: composición LR

La cédula de votación para las elecciones 2026 ya tiene un diseño definido por la ONPE y presenta cambios importantes frente a procesos anteriores. Será una sola hoja de gran tamaño en la que el elector encontrará cinco columnas distintas. En cada una deberá marcar su opción. Además, en algunas se podrá escribir números de candidatos para el voto preferencial.

La hoja medirá aproximadamente 42 centímetros de ancho por 21 de largo. Puede extenderse hasta 44 centímetros si el número de organizaciones lo exige. No se trata de varias papeletas separadas. Todo estará en un solo documento que el ciudadano recibirá en la mesa de sufragio. En La República realizamos una simulación de como lucirá el 12 de abril

¿NUEVO PRESIDENTE HASTA EL 28? Y LA GRAN BRONCA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

La cédula se divide en cinco columnas claras. La primera corresponde a presidente y vicepresidentes. La segunda es para senadores por distrito nacional. La tercera es para senadores por distrito regional. La cuarta es para diputados. La quinta está destinada a los representantes ante el Parlamento Andino. Cada espacio tiene su propio recuadro para marcar el símbolo del partido.

PUEDES VER: JNE solicita al gobierno de Balcázar un presupuesto adicional de más de S/1.700 millones para las elecciones 2026

En las columnas legislativas se mantiene el voto preferencial. El elector puede escribir hasta dos números de candidatos dentro de la lista que eligió. Si no desea usar esa opción, solo marca el símbolo. En el caso presidencial no existe voto preferencial. Solo se marca una organización.

El orden de los partidos responde al sorteo público realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Ese orden no se modifica, aunque cambie la situación de alguna agrupación. Por ejemplo, el espacio del partido CPP quedó en blanco luego de su salida del proceso. La ONPE decidió no alterar la numeración para evitar confusión en el electorado.

Otro caso es el del Frepap. La organización mantiene su número y aparece en las columnas legislativas, pero no presenta candidato presidencial. Por eso, su recuadro en la primera columna no tiene fórmula inscrita. La estructura se conserva para respetar el resultado del sorteo y garantizar claridad en la numeración.

Si el elector marca más de una opción en la misma columna, el voto se anula solo en esa parte. No afecta el resto de elecciones. También puede votar en blanco. En una eventual segunda vuelta, la cédula de votación será distinta y solo incluirá la elección presidencial.

JNE solicita al gobierno de Balcázar un presupuesto adicional de más de S/1.700 millones para las elecciones 2026

Lista de candidatos presidenciales para las Elecciones Generales 2026

Multarán hasta con medio millón de soles a los partidos que no presenten información financiera de aportes y gastos

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Nuevas rutas del Metro: Línea 8 conectará El Agustino con el Cercado y Línea 9 unirá San Miguel con el Rímac

Balcázar en expectativa ante situación ministerial: visitas a despacho, pedido de partidos y ministros que se posicionan

José María Balcázar y Hernando De Soto dialogaron en Palacio sobre las funciones del primer ministro

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Elecciones 2026: indecisos definirán su voto entre el cálculo estratégico y la decisión de último momento

José María Balcázar: los procesos e investigaciones por los que debe responder

José María Balcázar: los procesos e investigaciones por los que debe responder

José María Balcázar: los procesos e investigaciones por los que debe responder

