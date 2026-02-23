HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo
EN VIVO | 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     EN VIVO | 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     EN VIVO | 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     
EN VIVO

Daniel Urresti libre: ¿Justo o no? Y Sharmelí Bustíos EN VIVO | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Sociedad

Detonan explosivo en obra de instituto superior en La Libertad: delincuentes exigen S/500.000 para dejar trabajar a obreros

Presuntos extorsionadores amenazan con acabar con la vida de los trabajadores y vigilantes si no se realiza el pago en 24 horas. El plantel será reconstruido con una inversión de 123 millones de soles a través de obras por impuestos del gobierno regional.

El ataque ocurrió en horas de la noche. Criminales piden 500 mil soles. Foto: Composición LR / Cortesía
El ataque ocurrió en horas de la noche. Criminales piden 500 mil soles. Foto: Composición LR / Cortesía

Momentos de terror se vivieron la noche del domingo 22 de febrero en el frontis del instituto Ciro Alegría, en la provincia de Chepén, región de La Libertad, luego de que sujetos inescrupulosos detonaran un artefacto explosivo como advertencia para exigir el pago de 500 mil soles a cambio de permitir que continúen los trabajos de reconstrucción del plantel. La obra está a cargo de la Gerencia de Obras por Impuestos del gobierno regional y beneficiará a más de 2 mil jóvenes.

Según la información preliminar, días después de que la gobernadora de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, visitara el lugar el pasado 15 de febrero para supervisar el inicio del proyecto, valorizado en 123 millones de soles, desconocidos llegaron hasta el perímetro de la construcción y dejaron un explosivo, además de enviar un video intimidatorio.

TE RECOMENDAMOS

¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Trujillo: accidente vehicular en Laredo deja dos heridos

lr.pe

En las imágenes de dicho video se observa un manuscrito, un arma de fuego abastecida con municiones y se escucha una voz distorsionada que lanza amenazas directas: “Este video va para el señor Ullón que está a cargo del sindicato que pertenece a Trujillo y está haciendo lo que quiere con las obras. Acá me van a colaborar con la suma de 500 mil soles por la obra del Ciro. Te doy 24 horas para que me des solución, sino voy a matar a un trabajador de casco blanco o al seguridad que está en la puerta. Acá te está hablando una organización criminal que está en actividad en el valle y el norte. Acá voy a volar cabezas si no se soluciona mañana, acá hay harto plomo”, se escucha en el video.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Se presume que las amenazas estarían dirigidas contra la empresa contratista encargada de ejecutar la obra; sin embargo, el caso se encuentra en plena investigación. No se descarta que detrás del atentado se encuentre una organización criminal dedicada a la extorsión de proyectos públicos en ejecución.

Cabe precisar que esta no es la primera obra en proceso de construcción que ha sido blanco de amenazas en la región.

Notas relacionadas
Trujillo: accidente vehicular en Laredo deja dos heridos

Trujillo: accidente vehicular en Laredo deja dos heridos

LEER MÁS
Trujillo: lanzan bomba lacrimógena en discoteca donde iba a presentarse Son del Duke

Trujillo: lanzan bomba lacrimógena en discoteca donde iba a presentarse Son del Duke

LEER MÁS
Trujillo: detienen a presunto sicario de Los Pulpos vinculado a cinco homicidios

Trujillo: detienen a presunto sicario de Los Pulpos vinculado a cinco homicidios

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Helicóptero de la FAP es hallado en Arequipa y confirman 4 tripulantes y 11 pasajeros muertos

Helicóptero de la FAP es hallado en Arequipa y confirman 4 tripulantes y 11 pasajeros muertos

LEER MÁS
Lluvias en Perú hoy EN VIVO: nuevos desbordes y más de la emergencia por inundaciones en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones

Lluvias en Perú hoy EN VIVO: nuevos desbordes y más de la emergencia por inundaciones en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones

LEER MÁS
Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vladimir Cerrón deberá salir de la clandestinidad si quiere participar en el debate

Cuatro familias de oficiales FAP perecieron en accidente de helicóptero

Leyenda del tenis mundial: el enigma Alejandro Olmedo

Sociedad

Confirman bono de S/500 hasta por dos años para familias afectadas por lluvias en Arequipa

Dos niñas fallecen tras consumir caldo de sapo en Cusco: hay otras seis personas hospitalizadas

Camiones en la Panamericana Sur: ¿qué rutas deben usar los vehículos pesados y en qué horarios para no ser multados?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimir Cerrón deberá salir de la clandestinidad si quiere participar en el debate

Cuatro familias de oficiales FAP perecieron en accidente de helicóptero

Balcázar en expectativa por la situación ministerial: visitas al despacho, presión de partidos y ministros que se posicionan

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025