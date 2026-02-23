Momentos de terror se vivieron la noche del domingo 22 de febrero en el frontis del instituto Ciro Alegría, en la provincia de Chepén, región de La Libertad, luego de que sujetos inescrupulosos detonaran un artefacto explosivo como advertencia para exigir el pago de 500 mil soles a cambio de permitir que continúen los trabajos de reconstrucción del plantel. La obra está a cargo de la Gerencia de Obras por Impuestos del gobierno regional y beneficiará a más de 2 mil jóvenes.

Según la información preliminar, días después de que la gobernadora de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, visitara el lugar el pasado 15 de febrero para supervisar el inicio del proyecto, valorizado en 123 millones de soles, desconocidos llegaron hasta el perímetro de la construcción y dejaron un explosivo, además de enviar un video intimidatorio.

En las imágenes de dicho video se observa un manuscrito, un arma de fuego abastecida con municiones y se escucha una voz distorsionada que lanza amenazas directas: “Este video va para el señor Ullón que está a cargo del sindicato que pertenece a Trujillo y está haciendo lo que quiere con las obras. Acá me van a colaborar con la suma de 500 mil soles por la obra del Ciro. Te doy 24 horas para que me des solución, sino voy a matar a un trabajador de casco blanco o al seguridad que está en la puerta. Acá te está hablando una organización criminal que está en actividad en el valle y el norte. Acá voy a volar cabezas si no se soluciona mañana, acá hay harto plomo”, se escucha en el video.

Se presume que las amenazas estarían dirigidas contra la empresa contratista encargada de ejecutar la obra; sin embargo, el caso se encuentra en plena investigación. No se descarta que detrás del atentado se encuentre una organización criminal dedicada a la extorsión de proyectos públicos en ejecución.

Cabe precisar que esta no es la primera obra en proceso de construcción que ha sido blanco de amenazas en la región.