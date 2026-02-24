Cierran temporalmente tres estaciones de la Línea 1 del Metro por ingreso de pasajero a la vía férrea
La concesionaria modificó su recorrido mientras se atiende la emergencia.
La Línea 1 del Metro de Lima dispuso el cierre temporal de tres estaciones mientras se atiende a un usuario que ingresó a la vía férrea. Durante este periodo, la operación se realizará en dos tramos:
- Desde Villa El Salvador hasta la estación Gamarra.
- Desde Bayóvar hasta la estación Caja de Agua.
Comunicado de la Línea 1 del Metro tras el incidente. Foto: X
Nota en desarrollo
