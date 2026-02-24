HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Cierran temporalmente tres estaciones de la Línea 1 del Metro por ingreso de pasajero a la vía férrea

La concesionaria modificó su recorrido mientras se atiende la emergencia.

Línea 1 del Metro de Lima
Línea 1 del Metro de Lima

La Línea 1 del Metro de Lima dispuso el cierre temporal de tres estaciones mientras se atiende a un usuario que ingresó a la vía férrea. Durante este periodo, la operación se realizará en dos tramos:

  • Desde Villa El Salvador hasta la estación Gamarra.
  • Desde Bayóvar hasta la estación Caja de Agua.
Comunicado de la Línea 1 del Metro tras el incidente. Foto: X

Comunicado de la Línea 1 del Metro tras el incidente. Foto: X

Nota en desarrollo

TE RECOMENDAMOS

¿DESASTRE NATURAL O DESASTRE DE AUTORIDADES? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Notas relacionadas
Nuevas rutas del Metro: Línea 8 conectará El Agustino con el Cercado y Línea 9 unirá San Miguel con el Rímac

Nuevas rutas del Metro: Línea 8 conectará El Agustino con el Cercado y Línea 9 unirá San Miguel con el Rímac

LEER MÁS
Nueva Línea 7 será un Metro social y conectará Ventanilla con Ancón por la avenida Gambetta

Nueva Línea 7 será un Metro social y conectará Ventanilla con Ancón por la avenida Gambetta

LEER MÁS
Alerta en la Línea 1 del Metro de Lima: presunto artefacto explosivo obligó a suspender temporalmente el servicio

Alerta en la Línea 1 del Metro de Lima: presunto artefacto explosivo obligó a suspender temporalmente el servicio

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reportan fuerte incendio en Parque Industrial, Villa El Salvador: el segundo en menos de una semana

Reportan fuerte incendio en Parque Industrial, Villa El Salvador: el segundo en menos de una semana

LEER MÁS
Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

LEER MÁS
Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Reportan fuerte incendio en Parque Industrial, Villa El Salvador: el segundo en menos de una semana

Cierran temporalmente tres estaciones de la Línea 1 del Metro por ingreso de pasajero a la vía férrea

Reniec habilita duplicado de DNI azul a electrónico desde casa: olvídate de las colas y conoce quiénes pueden hacerlo

Sociedad

Reportan fuerte incendio en Parque Industrial, Villa El Salvador: el segundo en menos de una semana

Reniec habilita duplicado de DNI azul a electrónico desde casa: olvídate de las colas y conoce quiénes pueden hacerlo

Minsa actualiza padrón del Serums 2026-I con 240 nuevos locales de salud

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Nuevo gabinete EN VIVO: José Balcázar juramentará HOY a Hernando de Soto y 18 ministros

Hernando de Soto EN VIVO: presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete HOY martes

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025